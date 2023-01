Delgado reprocha llamado de Lorenzo Córdova a tramitar amparos contra el Plan B electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El llamado de Lorenzo Córdova Vianello a que los ciudadanos demanden juicios de amparo contra el Plan B de la reforma electoral, fue reprochado hoy por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Durante una breve entrevista con reporteros en el marco de la plenaria de legisladores de su partido, Delgado Carrillo consideró que el llamado del presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) fue indebido.

“Eso no lo hace una autoridad. La autoridad tiene que apegarse a lo que decida el Poder Legislativo, que tenemos una legitimidad auténtica que proviene de las urnas. Él es producto de un pacto entre el PAN, el PRI y el PRD, y son a ellos a quienes les sirve y además a otro grupo de conservadores que pretenden detener esta transformación”, dijo.

Las críticas y señalamientos de Córdova Vianello en cuanto al Plan B, fueron uno de los temas que respecto al órgano electoral abordó hoy Mario Delgado, quien momentos antes expresó su malestar con las decisiones tomadas en fechas recientes respecto a las cartas enviadas a los gobernadores para que inviten a los aspirantes presidenciales.

“Ya no quieren que vaya a eventos, no quieren que escriba cartas, lo único que le falta al INE es prohibir que se vote por Morena, porque están ya como vulgares opositores. Ya no son funcionarios del Instituto Electoral, ya están claramente en la oposición”, dijo.

Además, sostuvo que los consejeros del INE están haciendo una campaña en contra de Morena y agregó:

“Coincido con el presidente que son unos farsantes, algunos de ellos, no todos. Pero ya nada más eso falta”, concluyó.