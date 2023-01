Lorenzo Córdova es un farsante, sin principios y sin ideales: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de ser un servidor público, “desde mi punto de vista sin principios, sin ideales, un farsante” y garantizó que “no hay problema de nada” en torno a la persecución que el funcionario electoral vislumbra podría venir al dejar el cargo.

Proceso publicó en la edición 2413 una entrevista con Córdova Vianello quien indicó que el punto de inflexión en la relación con el Ejecutivo fue “la decisión de sancionar a Morena por el fideicomiso para los damnificados de los sismos”, que “sirvió para mover grandes cantidades de dinero hacia Morena”.

El presidente respondió: “No odio yo a nadie y lamento su situación, y que no ande diciendo que es por otras cosas, no, que no caiga en la autocomplacencia y que sea capaz de rectificar, que le va a ayudar mucho”.

-¿Cree que hubo algún punto de inflexión con el INE, directamente con Córdova?

Se le preguntó.

-No, es que el INE desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores, por el bloque conservador, nosotros ganamos a pesar de ellos.

El mandatario lamentó la postura que, afirmó, tomó el consejero presidente, Lorenzo Córdova, a quien tampoco considera “el más malo de todo ese grupo, hay otros peores” y recordó que conoció a su papá, Arnaldo Córdova, “fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional y extraordinario, pero así suele pasar a veces con los hijos, con los nietos, acuérdense del hijo de Morelos y así muchos otros casos”.

Ayer, durante la presentación del libro “La democracia no se toca”, de editorial Planeta, que escribió junto con el consejero Ciro Murayama, Córdova Vianello llamó a la ciudadanía a presentar demandas en contra de las reformas a leyes secundarias en materia electoral, conocidas como "Plan B".