"Marcelo hizo un buen trabajo": AMLO defiende a Ebrard de los señalamientos de Pompeo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, luego de que el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que el canciller negoció y aceptó la implementación del programa conocido como “Quédate en México” y a cambio pidió que no se diera a conocer en el país que avaló el acuerdo.

“Marcelo actuó muy bien, sigue actuando muy bien como secretario de Relaciones Exteriores y fue muy buena la relación con el expresidente Trump y con su equipo, claro ya empezaron las campañas en Estados Unidos”, indicó.

Una de las labores del diplomático que destacó el mandatario mexicano fue cuando se dio el que considera “el momento más crítico”, es decir cuando Estados Unidos amagó con imponer aranceles a productos mexicanos por una queja en el tema del fenómeno migratorio.

“Se llegó a un acuerdo y Marcelo hizo un buen trabajo, fue una semana muy difícil porque él fijó una fecha para iniciar el cobro de impuestos, o aranceles a mercancías de México que se exportan a Estados Unidos, y nosotros ya teníamos también decidido qué artículos de Estados Unidos íbamos a gravar, íbamos a contestar igual, y ya había yo convocado a un mitin a Tijuana para que entrando en vigor su resolución, entrara la nuestra, pero eso no nos iba a convenir, ni a ellos ni a nosotros”.

El presidente López Obrador consideró que tomaron la decisión de responder de la misma forma en que actuaría el país vecino. “Lo teníamos que hacer porque no nos íbamos a dejar someter, humillar y Marcelo y un equipo hicieron un buen trabajo y un día antes se llegó al acuerdo, yo tuve hasta que cambiar mi discurso porque ya llevaba yo escrito uno más durito y ya, celebramos que se llegó al acuerdo”.

Para contrarrestar los señalamientos de Pompeo, antes del gobernador de Texas, Greg Abbott, incluso de los discursos que ha dado el expresidente estadunidense Donald Trump, el presidente mexicano hizo un recuento de “cosas buenas” que, consideró, están guardadas en audios por ser un asunto de Estado, pero que, recordó, ventiló en su libro “A la mitad del camino”.

“Por ejemplo, cuando le pido, cuando la pandemia, que se llevó al arreglo de que no se iba a cerrar por completo la frontera porque nos iba a afectar mucho, y le pido que se dejaran de cobrar comisiones a nuestros paisanos que envían dinero a sus familiares, que ya no se cobraran comisiones en tanto pasara la pandemia.

“Todavía no había terminado de plantearle eso, y ya ven que yo no hablo inglés, pero sí empecé a escuchar, ‘no, no, no’, y ya Marcelo que estaba ahí conmigo, estábamos en Oaxaca en una llamada”, relató.

El mandatario federal continuó con la respuesta de Trump en torno a que dichas comisiones, incluso, aumentarían porque con ellas pagarían el muro. “Yo dije ‘ya me salió mal la cosa’”, pensó entonces,

Enseguida, de acuerdo con su relato, AMLO le mencionó el túnel que acababan de localizar en la región fronteriza de Tijuana.

“Pasaba por abajo de la aduana de Estados Unidos, pero bien hecho, yo creo que tenía en la línea divisoria pero abajo hasta las banderas de los dos países y me acuerdo de eso y le digo ‘presidente, con todo respeto: eso del muro no funciona, le voy a mandar unos videos de un túnel que acabamos de descubrir (…) Y se vino un silencio así, y pues él tiene sentido del humor, se empezó a reír y dijo: ‘no, no puedo con usted’”.

Agregó que en lo que va de su gobierno hay 10 túneles que han cerrado.

Otra “cosa buena”, recordó, fue cuando Trump respetó el acuerdo de no hablar del muro fronterizo durante su visita a Estados Unidos e incluso en la cena que ofreció a López Obrador y funcionarios, el magnate bromeó con que si en ese momento ya podía hablar del muro fronterizo.

“Cosas buenas, quería catalogar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas y le dijimos que no aceptábamos porque eso iba a implicar vulnerar nuestra soberanía y él aceptó, incluso hasta lo hizo público, que había hablado conmigo y que iba a cambiar su propuesta”, indicó.

Enlistó cuando Estados Unidos se ofreció a producir la cantidad de petróleo que a México le faltaba para cumplir con el acuerdo de la OPEP. También recordó cuando aportó con equipos médicos por la pandemia de Covid-19.

“Cosas buenas, creo que lo mejor, es que llegamos al acuerdo del tratado, porque él no quería, al principio el tratado y llegamos al acuerdo de que nos convenía incluso después de algún tiempo, lo que quería era un tratado bilateral, México- Estados Unidos, como tenía algunas diferencias con el primer ministro Trudeau no quería que se incluyera Canadá y nosotros insistimos para que entrara Canadá y eso nos ha ayudado mucho. Y en general muy bien, muy bien la relación”, dijo.