México avanzará en las investigaciones contra García Luna hasta que concluya el juicio en EU: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Las autoridades en México están a la espera del resultado del juicio de Genaro García Luna para determinar las acciones que deberán emprender contra el exsecretario de Seguridad, de quien la Fiscalía General de la República mantiene en proceso en México, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Existen carpetas de investigación, pero no en contra del expresidente (Felipe) Calderón sino de García Luna, hay, ya lo mencioné, incluso una denuncia del gobierno de México en Florida por cerca de 700 millones de pesos, perdón de dólares, atribuida a él, eso está ahí”, indicó.

Sin embargo, hasta que concluya el juicio en Estados Unidos, en México se tendrá un avance en torno a dichas investigaciones.

“Creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio de Nueva York. Hay que esperarnos, porque miren, ya hablé de lo de la consulta, lo propuse en mi toma de posesión, solo si el pueblo de México lo decide en una consulta (que se abriera juicio en contra de los expresidentes), y para que esa consulta fuese vinculatoria se necesitaba 40% de participación de los ciudadanos, no se alcanzó ese 40%, pero además yo dije que de darse esa consulta, yo iba a votar en contra, porque no debíamos quedarnos empantanados, teníamos que iniciar una etapa nueva y que lo más importante era la no repetición y eso es lo que estamos haciendo”, indicó.

Reiteró el llamado a no adelantarse al juicio de fiscales del país vecino.