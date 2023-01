"No vamos a gastar la pólvora en infiernitos": así respondió AMLO a Donald Trump y Mike Pompeo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No vamos a ir a todas, no vamos a gastar la pólvora en infiernitos”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los señalamientos del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en contra del canciller Marcelo Ebrard, pero evadió responder si las declaraciones del exfuncionario estadunidense son mentira.

Pompeo reveló en su libro “Never give an inch” que previo a que el actual gobierno tomara posesión, el entonces futuro canciller Ebrard negoció y aceptó la implementación del programa conocido como “Quédate en México” y a cambio pidió que no se diera a conocer en el país que avaló el acuerdo.

–Entonces, ¿es falso lo que declaró Pompeo? –se le preguntó.

–No me meto en eso, o sea amor y paz –contestó.

El mandatario mexicano consideró que con las declaraciones por la temporada electoral en Estados Unidos, “ya empiezan a decir que ellos van a ponernos en cintura, que ellos sí saben cómo someternos, que ya nos habían doblado y que ya saben cómo hacerle, dando a entender que nosotros no, o sea yo estimo mucho al presidente Trump, porque fue respetuoso con nosotros, fue buena la relación”.

Insistió en que en general la relación de su gobierno con los de Estados Unidos, ha sido muy buena para ambos pueblos, además de que “estimo mucho al presidente Biden”, pero consideró que con esta temporada de campañas vendrán más libros” y otro tipo de reacciones como la del gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Ya quería poner cañones el gobernador de Texas hacia México, tanquetas, pura faramalla con todo respeto por lo electoral, nada más que se van a equivocar con todo eso, porque ya hablé, son 40 millones de mexicanos.

“Si piensan que agarrar de bandera la política antimexicana para ganar votos les va a ir mal, ya no es lo mismo. Ya esa política no funciona, porque además nosotros no nos vamos a quedar callados.

–¿No lo está haciendo ya Trump con este primer discurso? –se le indicó al mandatario sobre las declaraciones del expresidente en su primer acto de campaña con miras a reelegirse en 2024.

–No, yo creo que él lo está explicando, ya lo había hecho en otra ocasión.

–¿No es agarrar de piñata a México?

–No, no vamos a permitirlo, pero tampoco vamos a caer en ninguna provocación, no nos vamos a enganchar. No vamos a ir a todas, no vamos a gastar la pólvora en infiernitos. La política requiere de saber distinguir qué es una escaramuza, qué es una batalla, qué es una guerra, no a la primera.

Destacó que es necesaria una buena relación con los gobiernos de Estados Unidos por la cantidad de mexicanos que hay en ese país, y que llega a 40 millones de personas, por lo que se tiene que actuar de manera responsable.

“Están pensando que nos vamos a pelear y no, tenemos que mantener buenas relaciones por geopolítica, que no debemos olvidar, además por amistad, son 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos que tenemos que defender y representar con dignidad porque se han ido a buscar la vida a trabajar honradamente. Imagínense que nos estemos peleando con el gobierno de Estados Unidos y por eso los persigan, hagan redadas y maltrato, no”, afirmó.

Entre las comunicaciones que sostuvo López Obrador con Trump fue el encuentro en Estados Unidos, además de 12 llamadas que consideró fueron “muy importantes, respetuosas y en bien de los dos pueblos y los dos países”.

También consideró que su administración sabe cómo entenderse con el Partido Republicano y el Demócrata. “El presidente Biden se ha portado, bueno, de maravilla” y recordó que el homólogo estadunidense aceptó llegar al Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” porque López Obrador se lo pidió “por amistad”.