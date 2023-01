Pensar distinto no es estar en contra del presidente: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, afirmó que siempre ha estado a favor del respeto a la ley y el estado de derecho y afirmó que su postura no es estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador quien ante diferendos con la Suprema Corte ha señalado que la justicia está por encima de la ley.

Durante la reunión plenaria de diputados de Morena en la Cámara de Diputados, que contó con la participación de los cinco aspirantes a la candidatura presidencial –Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Gerardo Noroña y el propio Monreal—el zacatecano respondió a señalamientos de legisladores morenistas en el sentido de que es muy crítico con la 4T y contradice al presidente.

Monreal señaló que a lo largo de la historia se ha discutido mucho sobre los límites entre lo legal y lo justo, pero la ley es el arma que tiene la sociedad para defenderse: "Yo me quedo con la ley y el estado de derecho”, subrayó.

Y amplió su idea:

"Para eso estamos los legisladores, para cambiar, para crear normas jurídicas y para observarlas, todos. Si una ley es injusta, cambiémosla, pero no podemos desoír ni la ley ni el estado de derecho. Eso es lo que yo pienso desde hace muchos años en la UNAM y no lo voy a traicionar para que ustedes se sientan cómodos. Y eso no es estar en contra del presidente López Obrador, de ninguna manera", expresó.