Si la SCJN declara inconstitucional el Plan B no pasaría nada, "sería una mancha más al tigre": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional el Plan B de la reforma electoral, “no pasaría nada, o sea sería una manchita más al tigre”.

“En el supuesto de que dijera la Corte: es inconstitucional lo que estamos planteando, pero lo podrían hacer, ¿afectaría?, no, si este es un aparato antidemocrático, ¿qué es lo fundamental? El pueblo. Cómo se va a confiar en los organismos electorales si se han dedicado a facilitar y avalar los fraudes electorales en México, históricamente”, señaló.

El presidente reprochó que la frase “el INE no se toca”, de la que llegó a ver letreros en algunas casas, se impulsa de nuevo por cuestiones políticas, “pero no es ni para preocuparse”.

–¿No se corre el riesgo de que la ciudadanía desconozca a estas instituciones y haya desorganización en las elecciones?

–No pasa nada, el pueblo es muy responsable, es mayor de edad, el problema de México es la llamada clase política, que pertenece, que está al servicio de una oligarquía rapaz muy corrupta, todos estos son achichincles de los que se sentían dueños de México y defiende esos intereses.

El presidente expuso que su movimiento se propuso “que no se salgan con la suya, ya no se pudo hacer una reforma electoral de fondo para afianzar la democracia, vamos cuando menos a que no se gaste tanto, que se reduzcan los sueldos, ah, también van contra eso”.

Detalló que el árbitro electoral “desde hace tiempo está tomado por los conservadores, nosotros ganamos a pesar de ellos, por eso cuando dicen el Plan B, si la Corte, que es hasta posible rechazara la ley electoral y que la verdad no pasaría nada, o sea sería una manchita más al tigre, porque estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos, pero los mismos ministros están también violando la Constitución, porque ganan mucho más que lo que gana el presidente de la República”.

López Obrador reconoció que el interés de la reforma electoral es que se logre “un poco de austeridad”, aunque los legisladores incluyeron un fragmento que haga legal que guarden dinero de anteriores procesos electorales para los que vengan.

“Sacaron la soflama de que el INE no se toca, así como ahora están los mismos: García Luna no se toca, son iguales, es la misma gente, son los mismos grupos conservadores, entonces no se pudo, que era lo que queríamos que no se gastara en 25, 28 mil millones de pesos en elecciones, porque es donde cuestan más las elecciones en el mundo, en México, son carísimas”, dijo López Obrador, aunque Córdova declaró a Proceso que “el año pasado, en las elecciones de Colombia, gastaron 300 millones de dólares en el equivalente al PREP mexicano. La cantidad equivale a 75% de la operación anual del INE”.