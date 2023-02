"Alito" Moreno irrumpe en plenaria del PRI en el Senado y Osorio Chong la cancela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El líder nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, no estaba invitado a la plenaria de la bancada priista en el Senado y su repentina aparición provocó que fuera suspendida.

El coordinador del grupo parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong, contó que previo a la reunión plenaria acordó con las y los senadores que realizarían trabajo interno y que solo invitarían a los precandidatos a los gobiernos de Coahuila y del Estado de México, pero por agenda, solo confirmó Alejandra del Moral.

Sin embargo, alrededor de la una de la tarde, se presentó Alito Moreno, pese a que no estaba invitado y se canceló la reunión plenaria, cuya clausura estaba prevista hasta las 5 de la tarde.

Llegó de manera abrupta, creo yo hasta irresponsable, porque pues era un acuerdo del grupo parlamentario, él es presidente del PRI, no es dueño del PRI, él es presidente del PRI no coordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República del PRI”, reclamó el secretario de gobernación de Enrique Peña Nieto.

“Se decidió suspender la plenaria”, remató y contó que la decisión se debió a que como coordinador tiene que “cuidar” a su grupo y “evitar confrontaciones y enfrentamientos”.

El dirigente nacional del PRI, había sido invitado por su aliado, el senador Manuel Añorve, a las 6 de la tarde para sostener una reunión con las y los senadores priistas que quisieran quedarse, pero, según Osorio Chong, era independiente de la plenaria.

“Se acordó que sería después de que terminara nuestra plenaria, alrededor de las 6 de la tarde, y bueno, para variar, por si no les suena cotidiano o no recuerdan que esto se repite diariamente de él, no cumplió, faltó a la palabra y se presentó de manera abrupta”, acusó.

Por su parte, Alito Moreno aseguró que asistió por invitación de las y los senadores, pese a que su nombre no figuraba en el programa que un día antes compartió la fracción parlamentaria del PRI.

“Asistí a la invitación de las y los legisladores. Me reuní con ellos en el Senado de la República, y bueno, pudimos ver el trabajo que se está haciendo en el Senado, coordinado, trabajando fuerte con la Cámara Baja”, dijo al ser cuestionado por la prensa sobre su improvisada aparición.

En tanto, el senador Manuel Añorve contradijo a su coordinador y en sintonía con el dirigente y diputado, Alejandro Moreno, afirmó que sí fue invitado “por la mayoría de los senadores”.

“Yo niego rotundamente que el acuerdo del coordinador Miguel Osorio Chong con Alejandro Moreno Cárdenas, como él lo ha dicho en una conferencia de prensa, y lo digo de manera respetuosa, pero muy puntual, haya sido que llegaría a las 6 de la tarde”, aseguró el guerrerense.

Según Añorve tampoco se canceló la plenaria, pero sí se salieron “poquitos” senadores.

“Yo no veo por qué tenemos que entrar en un conflicto, donde simple y sencillamente lo que se está pretendiendo, siempre, como en todas las reuniones parlamentarias que se tienen previas a los períodos ordinarios de sesiones, va el presidente del PRI, ósea, no es algo extraño, ni es para irrumpir o molestar a nadie”, añadió.