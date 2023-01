Cuauhtémoc Cárdenas sí es mi adversario político: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Tras la presentación del proyecto Colectivo por México, una iniciativa que se dice “ciudadana” y es impulsada por el senador Dante Delgado Rannauro, el excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, y el exrector de la UNAM, José Narro Robles, entre otros, el presidente Andrés Manuel López reveló que el líder histórico de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas sí es su adversario político.

Aunque el fundador del PRD no asistió a la presentación, se anunció como parte de quienes integrarían esta plataforma.

Por esa razón, durante la conferencia de prensa de este martes, el presidente consideró a Cárdenas un adversario en política.

“Si él asume una postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones”, dijo.

El presidente agregó: “Esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio. Decía Melchor Ocampo que los moderados eran conservadores más despiertos”.

Expuso que es favorable que cada día hay más definiciones y es mucho mejor ver quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a que sean simuladores.