"Mexicolectivo" es una especie de ala moderada del bloque conservador: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El lanzamiento de la agrupación “Mexicolectivo” es una especie de ala moderada del bloque conservador, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente agregó: “Esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio. Decía Melchor Ocampo que los moderados eran conservadores más despiertos”.

Expuso que es favorable que cada día hay más definiciones y es mucho mejor ver quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a que sean simuladores.

En anteriores gobiernos, dijo, no pasaba nada. “Si antes daban golpes de Estado, ahora son golpes de Estado mediáticos, técnicos, tienen el control de los medios de comunicación”, pero consideró que esa maniobra ya no da resultados.

Quienes están en contra de este gobierno, afirmó el presidente, están en su derecho de manifestarse, agruparse, pero destacó que están en contra “de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos”.

El presidente afirmó que su administración está obligada a garantizar el derecho a disentir y serán los ciudadanos los que al final decidan.

Acusó que la nueva agrupación está más cerca del bloque conservador, “así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, el gatopardismo, cuando las cosas en apariencia cambian para seguir igual”.

López Obrador recordó el bipartidismo que se buscaba establecer con el PRI y el PAN “con el que engañaron durante décadas a millones de mexicanos”.

También recordó que José Narro, exrector de la UNAM y uno de quienes integran la nueva agrupación, a quien acusa por llamar ninis a los jóvenes, porque ni estudian ni trabajan y eso le provocaba risa.