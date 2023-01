“Sí tenemos perfiles”: Mancera y Aureoles van por la candidatura de Va por México, dice Zambrano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, anunció que el exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, expresó su interés de contender por la candidatura presidencial de la coalición “Va por México”, integrada por PRI, PAN y PRD.

La aspiración de Mancera se suma así a la que anunció desde hace meses el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

“Dicen que el PRD no tiene perfiles. Sí tenemos a dos personas, así me lo expresaron ayer; me lo dijo primero Silvano Aureoles, y ayer (el sábado pasado) en la plenaria, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, nos manifestó su intención de comenzar a movilizarse para buscar la candidatura”, señaló Zambrano, en conferencia de prensa.

Zambrano consideró que ambos perfiles son “candidatos fuertes” y aseveró que si “Va por México” adopta un método democrático para elegir a quien habrá de representar a la coalición en la contienda por la Presidencia, Aureoles y Mancera se sujetarían a él.

Los perredistas, dijo, insistirán con la coalición en que se la selección del candidato presidencial se realice mediante un “método democrático abierto e incluyente que permita la participación de todos los sectores”.

El PAN ha señalado que el proceso para elegir al candidato presidencial de la coalición “Va por México” será abierto a toda la población, para que participe "todo aquel mexicano o mexicana de bien que quiera corregir el rumbo, tenga o no tenga militancia partidista", dijo hace unos días el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

Y aunque no se ha dado a conocer el método para elegirlo, Zambrano adelantó que si PRI y PAN no aceptan realizar primarias, encuestas o un método virtual de selección, el PRD tendrá que cambiar su estrategia de alianzas.

“Nosotros esperamos con toda sinceridad que esto no derive en una ruptura, sí podríamos ir solos en su momento, pero no es esa nuestra aspiración”, aclaró y agregó que espera que puedan surgir más perfiles interesados en la candidatura presidencial por parte del PRD.

Finalmente, Zambrano confió en que los aspirantes tendrán “piso parejo” en la coalición “Va por México”.