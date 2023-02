Sobrino de Layda Sansores presenta demanda contra Proceso por difusión de chats

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, afirmó que presentó una demanda contra Proceso por el presunto delito de odio y calumnia, en respuesta a los chats publicados por este medio que detallan cómo él y su esposa se ganaron la confianza del líder del PRI Alejandro Moreno y desviaron dinero a la campaña morenista.

La gobernadora morenista llevó esta noche a su sobrino a su programa “Martes del Jaguar” para defenderse de lo que calificó como un invento.

“Hoy yo sé que el Proceso puede inventar una nota con todas las mentiras”, espetó Sánchez Sansores quien, según los chats publicados por esta casa editorial, él y su esposa, América del Carmen Azar Pérez, trabajaron en el equipo de “Alito”, pero como agentes dobles, pues tras bambalinas operaban para Layda Sansores

En su alocución, en el programa de su tía, Gerardo Sánchez, atribuyó la publicación de los chats al “inicio de una andanada” orquestada por Televisa.

“Es Televisa la que está armando esto. Y empiezas a sentir que le están dejando ir la mano a una persona como yo. Si bien me relacionan contigo, con otros gobiernos, no soy una figura pública, no estoy dando la cara, no estoy buscando el foco, no doy entrevistas y te están dejando correr con toda la fuerza que tiene Televisa, mintiendo completamente ellos también”, dijo.

Acusó a la televisora de usar sus noticieros y emplear “fuerza excesiva” contra él y su familia y advirtió que se defendería.

Fue Juan Manuel Herrera colaborador de la gobernadora campechana quien dijo: “la defensa de Gerardo va en serio ya hoy interpuso demanda gobernadora”.