Alejandra del Moral: propaganda electoral disfrazada de portada de revista

TOLUCA, Edomex (apro).– Los docenas o quizás cientos de espectaculares que promocionan la imagen de Alejandra del Moral, virtual candidata del PRI y la alianza Va por México a la gubernatura de Edomex, simulan la portada de un ejemplar de la revista “Mundo Ejecutivo” que materialmente no existe, aunque invitan a la ciudadanía a buscarla y adquirir el ejemplar que nunca encontrarán, pues no se imprimió y no está disponible en el mercado, ni siquiera en el virtual.

En el anuncio en cuestión, con el cual Alejandra del Moral ha “tapizado” docenas de municipios de Edomex mediante espectaculares e incluso con pantallas electrónicas sobre el Periférico, en las inmediaciones entre Ciudad de México y Edomex, la virtual contendiente del PRI a la gubernatura aparece portando un vestido negro con un fondo rosa y anunciando el encabezado: “Ale del Moral, Proteger al Edomex”, mientras que a un costado se complementa el anuncio o propaganda con otra imagen de la supuesta portada y abajo la leyenda “Búscala ya”.

Esta imagen apareció profusamente en espectaculares de distintas dimensiones y montados a gran y mediana altura. Son visibles en las principales vías de acceso en todo el territorio mexiquense como Paseo Tollocan y Alfredo del Mazo, en el Valle de Toluca; las autopistas México-Toluca, México-Puebla y México-Querétaro, además de carreteras que conectan más de 12 municipios del sur y norte del territorio, cubriendo localidades tanto urbanas como rurales.

Los espectaculares y propaganda electrónica de Alejandra del Moral que simulan la portada de una revista aparecieron en Naucalpan, sobre el Periférico, unos días previos a la Navidad; sin embargo, la publicación materialmente no fue localizada y no está disponible en algún puesto de periódicos del Edomex o el país, además de que, adicionalmente, no fue reconocida por personal de la empresa.

Una búsqueda del ejemplar en puestos, kioskos y locales de municipios metropolitanos del Valle de México, Valle de Toluca y Ciudad de México, y una posterior llamada directa a la empresa, permitió confirmar que tanto la portada como el número de la revista son falsos.

Voceadores y expendedores de periódicos y revistas de más de diez municipios recorridos, así como propietarios de puestos instalados en el primer cuadro de la Ciudad de México (frente al Zócalo) y expendedores de los portales de Toluca y de otros municipios visitados como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Metepec, Zinacantepec, Lerma, Huixquilucan y Almoloya de Juárez, desconocieron en todos los casos el ejemplar, y en algunos casos, como el negocio especializado "Ediciones Muciño”, de la capital mexiquense, y los departamentos de revistas de Sanborns, tanto del centro de la Ciudad de México como de Toluca, confirmaron lo mismo: la revista no existe y no se imprime desde hace más de dos años, al menos.

En los departamentos de revistas de las tiendas Sanborns se permitió incluso tomar fotografías de las revistas más importantes disponibles a finales del mes de diciembre del 2022, tanto en sucursales de la Ciudad de México como en la tienda principal de Paseo Colón de Toluca. Y ni “Mundo Ejecutivo” ni “Mujer Ejecutiva”, que edita la misma firma, aparecieron en diciembre, ni en meses previos, confirmaron los responsables.

En todos los casos, los expendedores negaban primero haber visto el ejemplar, y posteriormente confirmaban que desde antes del inicio de la pandemia (en febrero del 2020), la empresa Mundo Ejecutivo dejó de imprimir y distribuir ediciones, por lo que al invitar a la población a “¡Buscar ya!” el número de Alejandra del Moral, se estaría engañando a la población, coincidieron los expendedores entrevistados.

La verdadera portada es sobre Ford

Adicionalmente , una revisión de los materiales difundidos en la versión digital de "Mundo Ejecutivo" permito constatar que su ejemplar del mes de diciembre del 2022 corresponde en realidad a otra portada en la que aparece un ejecutivo de una empresa automotriz, bajo el titular: Ford Acelera con Ideas e Innovación; mientras que para el mes de noviembre la revista "Mundo Ejecutivo" no publicó digitalmente ninguna portada pero en octubre del 2022 sí, aunque tampoco corresponde a la de Alejandra del Moral, sino a cuatro empresarios que aparecen en portada bajo el titular “Titanes de la Innovación”.

Cabe destacar que el portal Mundo Ejecutivo, en el que se centra en difundir notas del mundo empresarial de élite, también cuenta con una supuesta revista denominada "Mujer Ejecutiva", también digital, sin embargo ni en diciembre ni en meses previos se emitieron portadas dedicadas a quien ya es reconocida en Edomex como candidata del PRI a la gubernatura, pues desde el mes de noviembre se destapó a nivel partidista su nominación, mientras que en diciembre fue ratificada durante un evento como “coordinadora de los comités de defensa” del PRI mexiquense, en el que se asumió su designación ante el consejo político del tricolor y la dirigencia nacional encabezada por Alejandro “Alito” Moreno, quien asistió al evento encabezado también por el exgobernador Arturo Montiel.

Al día siguiente del cónclave priista comenzaron a aparecer los primeros espectaculares en el Valle de Toluca.

Por otra parte, las redes sociales de “Mundo Ejecutivo” no dan cuenta en su historial de ninguna publicación periodística ni reciente, ni antigua, de Alejandra del Moral, ni del supuesto reportaje o entrevista en la que aparecería hablando sobre “Defender Edomex”, como se anuncia en la supuesta portada, ni siquiera alguna alusiva al PRI, aunque sí aparecen informaciones sobre otros partidos y actores políticos, como Morena y el partido Fuerza por México.

Finalmente, y ante la inexistencia tanto digital como material que se anuncia en los espectaculares, se hizo una llamada directa a la empresa “Mundo Ejecutivo”, en la cual la empleada Carolina Cruz confirmó que la revista ya no se imprime desde hace tiempo, y aseguró que “checaría” si la portada descrita, en la que aparece Alejandra del Moral, estaba disponible en la edición de “Mundo Ejecutivo” o “Mujer Ejecutiva”.

Se solicitó a la empleada que informara dónde puede ser adquirida la revista de Alejandra del Moral, aclarando que en la publicidad de la portada piden a la población que la adquiera; la mujer confirmó que “no hay revistas impresas”, y ofreció regresar la llamada para informar cómo adquirir el material que difunden en todo el Edomex, pero ya no se comunicó.

También se envió un correo solicitando una aclaración sobre la portada de la virtual candidata del PRI a la gubernatura, pero a diez días después de enviarse el correo, no han respondido. Tampoco volvieron a contestar las llamadas.

Lo que dice la ley

El punto tres del artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, indica que “los precandidatos a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido, no podrán realizar actividades de proselitismo o propaganda por ningún medio antes de la fecha del inicio de las precampañas, y que la violación a esta disposición se sancionaría con la negativa de registro como precandidato”.

No obstante, hasta el momento la aspirante priista aún no tiene el registro oficial como candidata a la gubernatura ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), aunque en su partido ya obtuvo la nominación, lo que eventualmente la libra de cualquier sanción ante tribunales.

El engaño a la ciudadanía no es sancionable por ninguna autoridad, ya que, de acuerdo con fuentes del propio organismo que fueron consultadas sobre este tema, actualmente existen “lagunas legales” que permiten este tipo de excesos por parte de los aspirantes.

Por otro lado, el pasado 22 de diciembre, el gobernador Alfredo del Mazo Maza publicó el decreto de la convocatoria a elecciones, emitida por el Congreso local, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, sin embargo, será este 4 de enero cuando formalmente se declare por parte del IEEM el inicio del proceso electoral para renovar la gubernatura y se hace con los cientos de espectaculares colocados por una de las principales competidoras de la contienda que concluirá el 4 de junio próximo.

Se espera también que a mediados de enero se realice el registro de plataformas electorales, el registro de acuerdos de coalición y también de precandidatos a la gubernatura.

Cabe destacar que el artículo 235 del Código Electoral del Estado de México indica que “los procesos electorales ordinarios iniciarán en la primera semana del mes de enero del año correspondiente a la de la elección, y concluirán con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral”.

Las fuentes consultadas en el IEEM aseguraron que los tiempos electorales y las lagunas persistentes en las leyes en la materia permiten que algunos actores políticos como Alejandra del Moral hagan publicaciones engañosas, sin embargo, también advirtieron que aun cuando no pueden sancionarla, la falta de “ética” de la actora política resulta cuestionable, y que “esa falta de ética no hay quien la sancione”.

