AMLO exhibe a ministros que votaron por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para presidir la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los nombres de ministros y ministras que votaron a favor de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de los cuales destacó a quienes propuso y considera simpatizan con su gobierno y que “no me hicieron caso si se tratara de eso”.

Todavía el día de la votación el presidente aprovechó para destacar la labor que había tenido Gutiérrez Ortiz Mena, para sugerir que no era el candidato ideal a su gobierno, aunque evadió confirmar si era a él a quien se refería cuando hablaba de que “el bloque conservador quiere que se quede el más rico de los ministros”.

“Aquí dije que no era correcto que el que había estado de director jurídico del SAT con Fox cuando se habían ocultado las condonaciones de impuestos y luego había estado de director de grandes contribuyentes y luego de director del SAT, pues cómo”, dijo este miércoles al referirse al ministro que se quedó en la presidencia de la Suprema Corte.

El mandatario mexicano justificó que no intervino en el proceso de elección de la dirigencia de la SCJN y para muestra exhibió los votos.

“Y no intervine, tan es así que un candidato, eso también es importante porque no creo que se sepa, porque los medios no hablan de eso, quiénes votaron por quién, ¿se sabe? No, entonces yo se los voy a decir, porque por el… habían dos candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena”, indicó.

Enseguida afirmó que por Gutiérrez Ortiz Mena votó el presidente de la Corte hasta el 31 de diciembre de 2022, “Arturo Zaldívar, votó Loretta (Ortiz), ahí van dos que simpatizan con nosotros; que no me hicieron caso si se tratara de eso (…) la ministra Margarita (Ríos Farjat), que también fue propuesta por nosotros, y me falta uno, el voto del que fue anteriormente presidente de la Corte, (Luis María) Aguilar, más el voto del candidato, son cinco”.

En el caso de Norma Lucía Piña, el presiente expuso que votaron: “(Javier) Laynez, (Mario) Pardo, (Alberto Pérez) Dayán, (Juan Luis) González Alcántara, Yasmín (Esquivel), cinco y el voto de Piña, seis, así quedó seis a cinco”.

Ante esta publicación el mandatario cuestionó “¿por qué no lo dicen en los medios?, ¿no les parece extraño?, porque no informan o dan a conocer solo lo que les conviene y ahora, como están en la lanzada en contra nuestra, eso no les ayuda en sus esquemas maniqueos de que ellos son los buenos y nosotros los malos, porque para qué se matiza”.

El mandatario también sugirió que son extraños algunos de los resultados: “Porque dicen que si la licenciada Yasmín votó por la licenciada Piña, ¿cómo está esto entonces?, y que el presidente de la Corte, que supuestamente una gente allegada a nosotros, votó por el que nosotros considerábamos que hasta por forma no debía ser el presidente de la Corte”.

López Obrador también criticó de nuevo las decisiones de la SCJN.

“De por sí la Corte está dedicada nada más a defender intereses de los financieros. Díganme si conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo. No hay nada, No, al contrario, me acuerdo que cuando pedimos que se hiciera una consulta para preguntar si querían que se privatizara el petróleo o no conseguimos las firmas que solicita la ley, más de 3 millones, y declararon que era improcedente porque estaban metidos en el enjuague de la privatización del petróleo los ministros”, indicó.

También señaló que las y los ministros protegieron a los factureros al evitar que se aplicara la prisión preventiva oficiosa, lo cual, afirmó, significa perjudicar a la población porque es defraudación fiscal, lo que es menos dinero a la hacienda pública y menos dinero para la gente.

“Por primera vez hay autonomía en el Poder Judicial, porque dependían los ministros del presidente, se les pueden dar todos los argumentos: que no intervengo, que no era mi candidata la señora Yasmín, que propuse a cuatro y dos, entre la que se encontraba la licenciada Yasmín, (que) siempre apoyó nuestras propuestas, y la licenciada Loreta, los otros dos que propuse de inmediato se deslindaron de nosotros”, dijo.

También dijo que no es verdad que el expresidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar también dependía de las decisiones del Ejecutivo, “no, yo siempre lo he tratado con mucho respeto porque lo considero una gente recta, a Zaldívar, aunque tenemos también diferencias”.