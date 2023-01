ISSSTE Edomex detonó un paro laboral al adjudicar contrato en condiciones irregulares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La representación del Insistituto de Salud y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Estado de México adjuicó un contrato en condiciones irregulares y con ello detonó un movimiento laboral que paró actividades en la institución.

El paro sucede en el Hospital General de Toluca así como en diversas instalaciones del ISSSTE.

La adjudicación fue para Aquaseo S.A. de C.V. una empresa dedicada a la limpieza de instalaciones que consiguió un contrato sin concurso y bajo el argumento falso de la administración del ISSSTE, que aseguró, la empresa que prestaba el servicio, Semalyn SA de CV, no podia continuar la operación.

Desde la mañana del lunes, decenas de empleados se negaron a iniciar labores ya que representantes de Aquaseo no han aceptado que los pagos quincenales asciendan a aproximadamente 3 mil 100 pesos, como se instruyó por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No vamos a regresar hasta que nos paguen lo justo, el aumento que prometieron las autoridades es de 20% y aquí nos quieren seguir pagando lo del año pasado, ¿cómo vamos a mantener a nuestras familias”, cuestionó una de las trabajadoras que pidió resguardar su identidad por temor a represalias.

De acuerdo con los afanadores inconformes, no se han recibido los uniformes correspondientes, no cuentan con maquinaria, ni los insumos necesarios para limpiar y desinfectar las diversas áreas del Instituto; asimismo, señalan que no se han arrancado tareas en los 43 inmuebles del organismo.

“Exigimos que la encargada del OIC, Alma Soraya Santoyo, verifique las compras que se realizan. Apenas tenemos lo mínimo, ¿dónde están los funcionarios que deberían verificar que se respeten nuestros derechos y el mismo contrato?”, dijeron los empleados de limpieza a Proceso Digital.

Desde el pasado 22 de diciembre, Sonia Gorostieta Flores, representante legal de Semalyn S.A. de C.V., informó que la empresa se encontraba lista para dar continuidad al servicio hasta el término de febrero de 2023. Sin embargo, este lunes 2 de enero, el jefe de Departamento de Obras y Servicios Generales, Enrique Rosas Sánchez, notificó que había iniciado la relación contractual con Aquaseo a partir del domingo 1 de enero, un día antes.

“Manifestamos el no tener inconveniente en la ampliación del contrato en comento bajo las mismas condiciones establecidas en el contrato primigenio”, se lee en la misiva enviada por Gorostieta Flores solo un día después que fuera cuestionada sobre la disponibilidad para perpetuar el acuerdo DEM/DOSG/LP/0036/2022.

Por su parte, Rosas Sánchez se dirigió a subdelegados de administración, a la títular del Órgano Interno de Control, jefes de departamento, directores y subdirectores administrativos hasta el comienzo de esta semana.

“Derivado que no se pudo llegar a un acuerdo para dar continuidad con la prestación del servicio de limpieza, por la naturaleza del servicio nos vimos con la obligación de buscar alternativas, para mantener las condiciones de asepcia en los diferentes centros de trabajo del ISSSTE Estado de México”, asentó.

“Por lo anterior se adjudicó el contrato a la Empresa Aquaseo, S.A. de C.V., con vigencia del 01 de enero al 28 de febrero de 2023, tiempo en el cual se realizará el procedimiento de contratación correspondiente para el ejercicio 2023”, añadió en la circular SA/DOSG/ERS/0001/2023.

Al momento, desde Semalyn S.A. de C.V. se reclama a las autoridades del ISSSTE Edomex la devolución de la maquinaria, equipo y despachadores que colocaron, pues la contratista entrante aún no instala los propios.