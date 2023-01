¿Rieles oxidados para el Tren Maya? Esto dijeron AMLO y García Vilchis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “¿Qué les parece si pintamos (los rieles del Tren Maya) de amarillo? por el amarillismo”, preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador como crítica a la información de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) compró material oxidado para esta obra.

“No se miden. Pero sí los podemos pintar, ¿no? ¿Dónde se pintan los rieles? ¿Y cuál es el color de los rieles? Pero es la gran nota. Lo único que no se puede hacer en la política y en el periodismo, o que debe de procurarse no hacerse, para no ser tan drástico, es el ridículo, hay que cuidar eso nada más”, insistió el presidente sobre un tema que se comentó al inicio de la conferencia en la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”.

Elizabeth García Vilchis, quien presenta esa sección, dijo que la información publicada en el diario Reforma fue “basándose en un supuesto documento del Órgano Interno de Control, que habría realizado una inspección en el contrato del tramo 4 del Tren Maya y en el cual asegura que se encontraron rieles oxidados y de menores dimensiones a las especificadas en dicho contrato”.

Argumentó: “queremos que todos sepan que las vías de ferrocarril son de color óxido, porque los rieles son de acero y no están pintados. Además, el acero que se deja expuesto a los elementos de la naturaleza adquiere color óxido como una reacción química natural. Los rieles son nuevos, aunque tengan aspecto rojizo oxidado”.

La servidora pública también presentó una publicación de Chumel Torres, “dice que el aumento de los precios en las tiendas Oxxo es por el acto histórico que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador del aumento al salario mínimo. Bueno, este es todo un estadista”.

Señaló al diputado Gabriel Quadri “que como dice una cosa ya sabemos que dice otra. Ahora: ‘Le deberemos a López haber creado toda una generación de indolentes, mantenidos, dependientes del paternalismo del gobierno. Costará mucho tiempo y trabajo corregir esa perversión’. Aquí lo vamos a desmentir”.

Al final mostró una gráfica de la Secretaría de Economía que indica que a partir de la aplicación del plan para contener la inflación, en el que el gobierno federal acordó con algunas cadenas de distribución y venta de alimentos que el costo de la canasta básica sería de mil 39 pesos, ésta ha tenido un costo aún debajo de ese monto, incluso de 918 pesos.

“Para demostrar con datos, que eso es lo que nos piden en la sección, que algunos medios y en redes sociales y miembros de la oposición a través de sus cuentas de redes sociales mienten sobre el buen desempeño de la economía mexicana”, dijo.