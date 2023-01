AMLO pide no bombardear con publicidad a electores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó no bombardear de publicidad a los electores, no usar recursos públicos para promoverse y que se denuncie cualquier acto que podría abonar a un fraude electoral.

El presidente pidió que no se trafique con la pobreza, “que no bombardeen con publicidad a los ciudadanos, porque eso ha costado muchísimo, no sólo dinero, sino eso ha causado el estancamiento económico del país, porque antes se elegían así a las autoridades, con mucha publicidad, era como meter al mercado un producto, aunque fuese chatarra, como vender detergente o cualquier mercancía”.

El mandatario federal expuso que para las elecciones del Estado de México y Coahuila suscribirán una carta todos los gobernadores para que se deje en libertad la elección a los ciudadanos.

Insistió en la recomendación a las autoridades de no utilizar dinero del presupuesto para favorecer a algún partido, candidato y que se actúe con transparencia para que el voto y las elecciones sean libres y limpias, “que se acabe el fraude electoral, que no haya compra de votos, que no se condicione el voto para la entrega de programas de bienestar, que no se repartan despensas, todo eso que… La vergüenza”, dijo.

Pidió a quienes observen alguna irregularidad que lo denuncien, “que no se dejen y no permitir el fraude electoral. Y hay instancias, está la Fiscalía electoral para presentar denuncias, el mismo INE, hay que acudir a las autoridades y presentar denuncias, pruebas, de que se está utilizando dinero de procedencia ilícita”.

El mandatario federal expuso el ejemplo de lo que, dijo, sucedía antes: “Se hablaba de propaganda, porque se tenía la idea de que era vender ideas, se tenía el concepto de que se vendían ideas con la propaganda, pero ya después publicidad, ya ni siquiera el término ‘propaganda’, porque ya era vender productos; así eran las campañas modernas”.

En ese caso, afirmó que se debe cuidar que no haya esos actos irregulares y aunque dijo que mucho dependerá de la denuncia ciudadana, reconoció que aún existe la mala costumbre de la compra del voto.

“Yo en la campaña llegaba a decir si les llegan a ofrecer, que les van a dar despensas, entregaban tinacos y pollos y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, así decía. Y si están muy, muy necesitados pues, bueno, dinero del presupuesto. No se debe de hacer, pero está permitido decir una mentira piadosa, díganles que sí, pero a la hora de la hora el voto es libre, es secreto. ¿Y qué tienen que hacer? Pues votar como les dicte su consciencia y a estos mañosos hacerles: ‘Toma tu voto, toma tu Champotón’”, indicó.