Juez da 60 días de prisión preventiva a Ovidio Guzmán mientras EU solicita su extradición

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex (apro).­­- Un juez federal de control decretó formalmente la detención con fines de extradición en contra de Ovidio Guzmán López alias "El Ratón", quien es reclamado por la justicia norteamericana por presuntamente conspirar en el tráfico internacional de enervantes; en tanto, su defensa confirmó que hasta el momento no tiene cargos en México.

Durante una audiencia informativa para conocer los motivos de su detención el pasado jueves en Culiacán y las acusaciones que pesan en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos, la defensa, encabezada por Alberto Díaz, rechazó que se tratara de una diligencia para fincarle cargos en México.

“Nada de cargos, no se ha hablado de cargos, es una audiencia informativa”, dijo minutos antes de que el juez iniciara la diligencia ante Ovidio Guzmán, quien pasó su primera noche en el penal federal del Altiplano, al que fue trasladado vía aérea el jueves, y que actualmente se mantiene bajo un cerco de seguridad, blindado y resguardado en toda la periferia por fuerzas federales de distintas corporaciones.

En la Sala Uno del área de juzgados federales anexa al penal de máxima seguridad del Altiplano, el juez federal Gregorio Salazar declaró la detención provisional por un plazo de hasta 60 días en contra de Ovidio, a partir de dos notas diplomáticas promovidas por el gobierno estadunidense en 2019; en éstas pide su extradición para ser juzgado por traficar con diversas cantidades de metanfetamina, mariguana y cocaína, en hechos que habrían ocurrido entre 2013 y 2014 en diversas ciudades de Arizona.

Se informó que autoridades del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ya le giraron una orden de aprehensión y ésta está vigente en los términos del acuerdo de extradición firmado entre México y Estados Unidos.

En este sentido y al dar lectura a las notas diplomáticas registradas bajo los números 193582 y 1660682, y entregadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la FGR, se destacó que Ovidio habría formado parte de una "compleja red" de tráfico de enervantes dirigida por su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de acusarlo de dirigir su propia organización, una paralela a la del Cartel de Sinaloa.

Según la investigación de Estados Unidos contra Ovidio, éste participó activamente en la red logística que traficó por mar, tierra y aire, incluso a través de túneles subterráneos, diversas cantidades de los enervantes descritos.

Las acusaciones se basan en la intercepción de comunicaciones telefónicas entre “El Chapo” y sus colaboradores, así como en una investigación de su red de logística, a un punto que el gobierno estadunidense habría logrado definir la red de interconexiones y aparatos diseñado por el jefe del Cártel de Sinaloa, hoy sentenciado en Estados Unidos.

Para dicha red, “El Chapo” solía usar una compleja red de equipos telefónicos identificados entre sí con claves, un secretario que actuaba como intermediario con otro equipo y al menos un segundo secretario que recibía sus mensajes y los transmitía a sus colaboradores y familiares, quienes a su vez usaban a otras personas de fachada.

En esta red, los investigadores estadunidenses ubicaron a Ovidio, Archivaldo y a la mamá de éste, pese a que continuamente intercambiaban equipos y claves, lo que al final permitió ubicarlos por sus propios patrones o formas de comunicarse, sus sobrenombres y claves.

La investigación, basada también en un testigo protegido, concluyó que “El Chapo” Guzmán involucró en esta red a algunos de sus hijos, destacando en la relatoría sobre todo los nombres del detenido y su medio hermano, Archivaldo.

Durante la audiencia, Ovidio salió enfundado en un pants de color "gris Oxford” y, a pregunta expresa del juez, admitió haber entendido los cargos que enfrenta; antes también se le dejaron claros sus derechos, como tener acceso a una defensa técnica acordé (por tratarse de acusaciones internacionales) y a mantener en reserva sus datos e imagen, lo cual pidió.

El juez de distrito Gregorio Salazar le decretó entonces, cerca de las 2 de la tarde, la detención formal con fines de extradición hasta por 60 días, plazo que vence el 5 de marzo próximo.

Informó que, de no presentarse formalmente la solicitud de extradición en 60 días por parte del gobierno de Estados Unidos, se le levantarían las medidas decretadas.

El juez Salazar dijo que él solo emitirá una "opinión" al gobierno mexicano sobre si es viable o no la extradición, esto mientras en el transcurso del jueves y la mañana de este viernes, trascendió que Ovidio obtuvo una suspensión provisional de un juez de distrito en materia de amparos, el sexto, para no ser extraditado a Estados Unidos, si no hay de por medio un juicio de extradición.

Por otro lado, las notas diplomáticas que basan los cargos en su contra y lo reclaman ante la justicia norteamericana fueron gestionadas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la FGR, según declaró el juez durante la diligencia.

En más detalles de los cargos que enfrentaría Ovidio en Estados Unidos si es entregado por el gobierno mexicano, se encuentran Asociación Delictuosa para distribuir 5 kilogramos o menos de cocaína; mil kilogramos o más de mariguana y 5 gramos o más de metanfetaminas, los cuales, de acuerdo con la justicia estadunidense, implican más de un año de prisión.

En la audiencia también salieron a relucir algunos detalles de lo que el propio gobierno de Estados Unidos calificó como “compleja” logística usada por “El Chapo” Guzmán para traficar internacionalmente drogas, como la contratación de una cantidad importante de personas, entre “secretarios”, pilotos y mecánicos.

Ovidio padece depresión y ansiedad, dice su abogado

A su salida, el equipo de abogados encabezados por Alberto Díaz confirmó que Ovidio pasó la noche tranquilo, y que le aquejan varias enfermedades, entre ellas depresión y ansiedad, por lo cual durante la audiencia se pidió al juez proveerle de atención médica y medicinas.

Díaz confirmó también que la audiencia fue solo informativa y que en México no enfrenta cargos, no obstante que el jueves, funcionarios del gobierno federal confirmaron durante la conferencia del presidente Andrés López Obrador que será acusado por diversos ilícitos.

Por la mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que a Ovidio “N” se le detuvo en flagrancia por delitos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, tentativa de homicidio y otros, y que fue puesto a disposición de la FGR, la cual ejecutó la orden de aprehensión en términos de extradición y que está integrando las carpetas por los delitos del fuero federal.

No obstante, hasta este viernes aún no se habían fincado cargos contra Ovidio por parte de las autoridades mexicanas, aunque ha quedado provisionalmente preso con fines de extradición.