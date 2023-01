Lia Limón y Martí Batres se acusan mutuamente de violencia en un acto de Día de Reyes (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, se acusaron mutuamente de haber organizado actos de violencia durante una entrega de juguetes por Día de Reyes en la colonia Tlapechico.

Limón, quien ganó la alcaldía con la coalición PAN-PRI-PRD, denunció el domingo que grupos de golpeadores de Morena “coordinados por Martí Batres” se presentaron en el evento de Tlapechico al que acudieron cientos de niñas y niños para festejar el Día de Reyes, “para agredirnos”.

La alcaldesa opositora consideró que la agresión fue en respuesta a un video que ella misma subió el sábado para criticar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por el accidente en la Línea 3 del Metro.

Este lunes, Batres le respondió acusándola de ser autora de la “represión”.

“Ayer en Tlapechico, Álvaro Obregón, la alcaldesa @lialimon reprimió a personas que acudieron a su convocatoria de entrega de juguetes. De forma falaz me culpó a mi y a la Jefa de Gobierno de los hechos. @lialimon miente otra vez. Condenamos su actitud calumniadora y violenta”, dijo el funcionario en Twitter.

Lía Limón le respondió con un video con grabaciones y testimonios de lo ocurrido, en el que se observa a presuntos “porros” en una gresca con policías.

“El que miente es usted, los videos son contundentes, son porros que mandó a su estilo ya conocido, y que tenemos identificados. Es un irresponsable por poner en riesgo a más de 400 niños. Su trabajo es garantizar la gobernabilidad, no confrontar a los alcaldes, hágalo o renuncie”, dice la alcaldesa de Álvaro Obregón en el tuit que acompaña el video.

En otro tuit, Batres le contestó: “Nos nos meta en sus líos. Somos ajenos por completo a su conflicto con habitantes de Tlapechico. No es la primera vez que usted actúa de forma violenta. No es la primera vez que usted calumnia. Es su estilo. No somos culpables de su incompetencia. No abuse. No mienta”.

A lo que la alcaldesa contestó: “Tan ajeno es usted a estos porros que ha protegido su invasión ilegal en una barranca, area de valor ambiental, impidiendo que la policía de la #CDMX la recupere, y tan ajeno es usted que su hermana impidió que se aprobara en el congreso de CDMX un punto de acuerdo al respecto”.

De nuevo Martí Batres respondió: “Soy ajeno a sus líos, componendas, traiciones y represiones. Y usted es ajena a la realidad. La @SeGobCDMX no tiene a su cargo la policía. Hace trabajo de concertación política. Y por cierto, usted nunca me ha buscado para tratar el tema de Tlapechico. Es una alcaldesa ausente”.

En redes sociales circularon videos de lo ocurrido este domingo.

