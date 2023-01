“No se nos va a olvidar” la investigación sobre el atentado a Ciro Gómez Leyva, aseguró AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no se nos va a olvidar” la investigación sobre el atentado a Ciro Gómez Leyva e insistió a la población que tenga datos que los aporte, para esclarecer el caso que ocurrió la noche del 15 de diciembre de 2022.

“Estamos también ahí en el caso de la Ciudad, en la Fiscalía estamos pidiendo que se informe sobre el atentado a Ciro Gómez Leyva, no se nos va a olvidar eso, se tiene que seguir investigando y lo digo también porque quienes más nos ayudan son los ciudadanos, es la gente, siempre, y si tienen información que nos ayuden para que salgamos todos adelante y nos cuidemos y haya paz y tranquilidad en nuestro país”, dijo el mandatario en medio de sus declaraciones sobre la tragedia del Metro este fin de semana, que dejó una joven fallecida y al menos 100 lesionados.

El 20 de diciembre del año pasado el presidente aseguró que de tener pruebas de que el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva fue provocado para desestabilizar su gobierno, lo va a denunciar.

“Cuando planteo lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto (…) Sí se está haciendo la investigación de Ciro y vamos a fondo, no sabemos hasta dónde vamos a llegar”, declaró.