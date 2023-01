Sepultan a Yaretzi Adriana quien falleció en el choque de trenes de la Línea 3

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Yaretzi Adriana Hernández Fragoso, de 18 años y única víctima mortal reconocida por las autoridades capitalinas tras el trenazo ocurrido el sábado pasado en la Línea 13 del Metro, fue despedida por sus familiares y amigos.

El sábado, tras el choque de trenes entre las estaciones Potrero y La Raza, el cuerpo de Yaretzi fue rescatado y trasladado a la Coordinación Territorial GAM-2, donde se inició la carpeta de investigación CI-FIGAM/GAM-2/-UI-1C-D/0024/-02-2023 por el delito de homicidio culposo.

El cuerpo de la joven, que en un principio se informó tenía 25 años, fue velado en la funeraria Gayosso de la colonia Del Valle a donde le llevaron ofrendas florales, globos blancos y le pusieron música que le gustaba en vida, en particular la canción “Hasta la raíz”, de Natalia Lafourcade.

El velorio se llevó a cabo en privado, a petición de sus familiares. Amigas de la joven acudieron con fotografías donde se le veía sonriente.

El domingo Yaretzi fue sepultada en Parque Memorial de Naucalpan, Estado de México. Tras casi una hora de trayecto, el cortejo fúnebre ingresó al cementerio ubicado en Avenida de los Arcos, en la Colonia Los Cipreses, en Naucalpan.

La ceremonia inició alrededor de las 15:00 horas y sólo estuvieron presentes miembros del círculo más cercano a Yaretzi.

La joven era estuante de Artes Plásticas en la UNAM. Una de sus profesoras, Xóchitl Huerta expresó a través de su cuenta de Twitter su pesar por el fallecimiento de su alumna.

No es eso mi querido Christian. Yaretzi Adriana Hernández Fragoso fue mi alumna apenas hace dos años. Estudiaba artes plásticas en la UNAM. No es posible que haya perdido la vida en ese accidente totalmente previsible. Estoy llena de dolor. — Xochitl Huerta (@XochitlHuertaP) January 8, 2023

A través de redes sociales como Facebook y Twitter amigos y allegados a Yaretzi se han tomado unos minutos para despedir a la joven quien por desgracia perdió la vida en un terrible accidente que dejó además 57 personas heridas, de las cuales 22 permanecen hospitalizadas, según informó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum este lunes.

“Tenía 18 años, no 25. Me duele muchísimo que se le haya arrebatado su futuro a una artista tan joven y talentosa como ella solo por la negligencia del estado, no solo nos quitaron a una gran artista, sino que la privaron de nuevas experiencias, personas por conocer y cosas por descubrir, así que me da mucho coraje que intentan “quedar mejor" al manipular la información a su antojo. Te voy a extrañar mucho, Adriana, descansa en paz”, escribió en Facebook una joven de nombre Atziry Abduzcan.