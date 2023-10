AMLO elimina la posdata del inicio de la mañanera a una semana de que lo ordenó el INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una semana de que la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar la posdata al mensaje obligatorio a publicar antes de la conferencia en Palacio Nacional para aclarar que las declaraciones no deberán influir en cuestión electoral, este martes ya no apareció.

Únicamente se mantuvo la cortinilla ordenada por la autoridad electoral: “En cumplimiento al Acuerdo ACQyD-INE-221/2023. ‘De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos’”.

En el anterior mensaje el presidente se refería a quienes considera adversarios:

“Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores. Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

En los últimos días también se leía esta posdata con la voz del mandatario federal y dijo que eliminarla era una afrenta y una actitud violatoria de la libertad de expresión.

El martes de la semana pasada la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió, ante una queja que presentó Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz contra el presidente de la República y otros funcionarios, sobre el “mensaje en negritas con las letras ‘PD’ en las conferencias de prensa matutinas del 25, 26 y 27 de septiembre que, a juicio de la denunciante, es de índole electoral”.