Vacaciones que se convirtieron en pesadilla: así lo vivió la familia Soria Oñate en Israel

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Mientras desayunaban en lo que sería su penúltimo día de visita al viejo Jerusalén, los integrantes de la familia Soria Oñate comenzaron a escuchar las alarmas sin entender lo que pasaba. Después, vinieron los estallidos de cohetes que hicieron saber que estaban en medio de una guerra.

De vacaciones en Israel desde el 30 de septiembre, Suggey Oñate Castillo, Franco Soria Macías y sus tres pequeños hijos, originarios de Irapuato, ya no pudieron tomar su vuelo de regreso a México programado para el domingo 8 de octubre. El ataque del grupo extremista Hamás y la respuesta del Estado israelí se los impidieron.

Los cinco permanecieron hasta el lunes 10 en un departamento en la zona del viejo Jerusalén, desde donde se comunicaron a través de sus redes sociales y otras vías para hacer saber a sus familiares en Guanajuato que están bien y pidieron la ayuda del gobierno mexicano para salir y regresar sanos y salvos, como otros mexicanos que permanecen en Israel.

El lunes, con dificultades, lograron establecer comunicación con la Embajada de México en Israel y obtuvieron la promesa de que serían avisados en cuanto lleguen los aviones que el gobierno federal envió a ese país para repatriarlos, junto con otros ciudadanos mexicanos que permanecen en distintos puntos de Israel y en el aeropuerto de Tel Aviv.

En una llamada telefónica, Franco Alberto Soria Macías, empresario guanajuatense, narró a Proceso el periplo que pasaron en las horas recientes, “nerviosos, preocupados, pero físicamente bien”.

Junto con su esposa y sus tres hijos de ocho, cinco y el bebé de un año disfrutaban de estas vacaciones que comenzaron con su arribo al aeropuerto de Tel Aviv el 30 de septiembre, de donde se trasladaron a Jerusalén para hospedarse en un departamento alquilado mediante una plataforma, ubicado cerca de la ciudad vieja,

“El sábado, que justo cae la festividad judía que se llama Simjat Torá empiezan temprano -estábamos desayunando- a sonar las alarmas; obvio nosotros no estamos acostumbrados a ello, no sabíamos exactamente qué era. Terminaban las alarmas de sonar y se escuchaban los impactos, suponemos que probablemente eran bombardeos, pero no lo podíamos creer”.