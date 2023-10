AMLO adelanta que van a entregar una “tarjeta” de control del IMSS Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que quienes no cuentan con seguridad social y se sumen al IMSS Bienestar podrán hacerlo sin ningún documento pero después van a “poseer una tarjeta”.

Foto: Eduardo Miranda

Este martes el mandatario federal y gobernadores de 23 estados firmaron el acuerdo nacional de la federalización de los servicios de salud para que mediante IMSS Bienestar se dé servicio de salud a quienes no tienen ninguna afiliación al IMSS o al ISSSTE.

“Se va a entregar una tarjeta, nada más para llevar un seguimiento del tipo de enfermedades de los pacientes, las medicinas, que se utilizan con ese propósito, porque todo el servicio médico va a ser gratuito, es gratuito. Y ya comenzó, todavía, como digo, en una etapa inicial, en proceso”, indicó.

El presidente acotó que el servicio será para todos los que no tienen seguro social por el trabajo que desempeñan.

“Todos, sin necesidad de ningún documento. Y luego, va a haber una tarjeta que van a tener, van a poseer. Son casi 60 millones de mexicanos sin seguridad social, hay más mexicanos… Son como 72 millones, pero en el programa de los 23 estados, los que aceptaron federalizar el servicio de salud, fueron 23 de los 32 estados”.

También apuntó que gobiernos del PRI y el PAN aún analizan si se suman a la federalización, “ojalá y se adhieran. Los que no lo hagan, reciben de la federación sus fondos, lo que por derecho les corresponde para la atención médica; o sea, no quiere decir que se les va a dejar sin presupuesto, nada más que no se integran al sistema federal, que, nosotros consideramos, es lo mejor”.

Afirmó que antes se transferían los fondos a los estados para la atención médica “y ese dinero se usaba para otras cosas y por eso no había buen servicio médico. Además, había mucha corrupción en la compra de los medicamentos, políticos corruptos, hasta dueños de medios de comunicación o de manipulación, vendían medicinas, carísimas”.

De los 23 estados que se adhirieron, en 15 se tiene un abasto promedio de 96 por ciento de todos los medicamentos, además de que se tienen más médicos generales y especialistas; se rehabilitan y equipan los centros de salud y hospitales.

“Queremos hacer una evaluación y esperemos que ya para entonces se tenga un servicio de salud de primera, de los mejores del mundo para el mes de marzo del año próximo. Entonces, ahora sin necesidad de llevar nada, de identificación, si se va a un centro de salud, a un hospital, se tiene que atender a cualquier persona sin que tenga que pagar nada. Se está garantizando ya el derecho a la salud. Claro, puede ser que todavía falten algunos medicamentos, pero estamos resolviendo todo eso”, añadió.