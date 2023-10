Declaran culpable a sujeto que mató a Sofía el día de su graduación con una bebida con cocaína

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un año y medio después de la muerte de Sofía Morales, un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a Mauro Antonio Martínez Valentín, por el delito de feminicidio contra la joven de 17 años, quien falleció el día de su graduación, el 8 de abril de 2022, debido a una intoxicación provocada cuando el agresor le suministró cocaína y nafazolina en una bebida alcohólica.

De acuerdo con reportes periodísticos, el próximo 16 de octubre, dicho Tribunal determinará la individualización de la pena y se conocerán los años que deberá pasar en prisión.

Sin embargo, el feminicida fue absuelto por los delitos de corrupción de menores y tentativa de feminicidio contra otras dos mujeres jóvenes que presuntamente también fueron intoxicadas por él.

Aprehende #FGJCDMX a un hombre por su probable participación en los delitos de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa y corrupción de personas menores de 18 años pic.twitter.com/wGRNoT7ZYt — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 23, 2022

La audiencia de sentencia se celebró en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde el hermano de Sofía Morales, Daniel Morales, declaró a medios:

"Hoy esperamos que se haga justicia, realmente lo que esperamos es un fallo a nuestro favor (…) que todas las movilizaciones y marchas que se han llevado a cabo, pues hoy más que nunca sean visibles”.

El tío de Sofía Morales, Gerardo Partida, puntualizó en su cuenta de la red X que la sentencia esperada es de 155 años en prisión: “Por ahora se consiguió que él no salga jamás a matar a más mujeres mexicanas”.

También lamentó: “Desafortunadamente, ahora los colectivos feministas NO nos acompañaron, entiendo que ya no es MEDIÁTICO el caso y ya no les interesa”.

Sofía Morales fue asesinada la noche que festejaba su graduación de la Preparatoria Número 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el bar “Marvelous”, ubicado en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí el feminicida le ofreció a ella y a otras dos jóvenes una bebida alcohólica adulterada con las sustancias mencionadas.

Según los reportes, tras ingerir las bebidas, Sofía perdió el conocimiento y sus compañeras también comenzaron a manifestar signos de malestar, por lo que solicitaron una ambulancia y los servicios de emergencia, los cuales las trasladaron a un hospital público de dicha colonia, lugar al que Sofía Morales llegó sin signos vitales.

En un primero momento, el feminicidio fue clasificado como homicidio culposo, pero un día después, el 9 de abril de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó en su cuenta de Twitter, ahora X, que la muerte de Sofía Morales era investigada bajo el protocolo de feminicidio.

Proceso reportó que una vez que el caso fue clasificado como feminicidio, la Fiscalía Especializada para Investigación del Delito de Feminicidio, en coordinación con elementos de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, ejecutaron las diligencias necesarias para establecer la participación de Mauro Antonio Martínez Valentín en el feminicidio.

Debido a lo anterior, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en su contra, la cual fue concedida y ejecutada por detectives de la PDI, el 23 de abril de 2022, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Sofía Morales, vivirás en el arte”

Sofía Morales llevaba el pelo corto y ya había sido aceptada en la Facultad de Artes de la UNAM cuando fue asesinada, el mismo día que festejó su graduación de la preparatoria en compañía de otras amigas.

Según reportes periodísticos, su hermano la recuerda como una joven dedicada a defender los derechos de las mujeres y los animales: “Su sueño más grande era convertirse en activista por los derechos de las mujeres con su arte. Hoy espero que lo esté logrando, aunque ya no se encuentre con nosotros”.

Una fotografía de Sofía Morales, difundida por medios de comunicación, la muestra orgullosa levantando un cartel que dice: “Somos el grito de las que ya no tienen voz”.

Después del feminicidio de Sofía, el 13 de abril de 2022, amigos, familiares y colectivos feministas salieron a marchar sobre Paseo de la Reforma para exigir justicia. De acuerdo con El País, en esa movilización sus amigas la describieron como una gran patinadora y como una mujer valiente y guerrera.

Durante la protesta, las asistentes levantaron carteles con las consignas: “No estamos todas, nos falta Sofía”, “Por Sofí y por todas” y “Sofía Morales, vivirás en el arte”.

En la cuenta de Instagram donde Sofía Morales compartía su trabajo como artista se aprecian algunos dibujos que realizó, la mayoría inspirados en la figura femenina, coloridos y acompañados de consignas propias de la lucha feminista.

Desde sus publicaciones, los comentarios hacen registro de la huella que dejó a su paso, en casi todos resalta el hashtag #JusticiaParaSofía.

En la publicación de una ilustración que Sofía Morales título “It´s the flower” (Es la flor), Dany Guerrero comentó: “No te conocí, pero quiero que sepas que este 8 de marzo yo grité tu nombre y espero el próximo año pueda marchar por ti”.

En otra publicación compartió una ilustración de una mujer de pestañas largas, encapuchada con un pañuelo verde atado al cuello, y con la frase “No se va a caer, lo vamos a tirar”. La firmó con sus iniciales en 2021, hoy la mayoría de los comentarios dicen: “Lo vamos a tirar Sofía”.

Resalta también una publicación en la que compartió el dibujo de una mujer llorando con el puño levantado, junto con la ilustración Sofía escribió: “En México 11 mujeres son asesinadas al día por el simple hecho de ser mujer y aun así dicen que no existe la violencia de género”.

Proceso logró localizar también el perfil de algunas de sus amigas. Es el caso de Ivana Garibaldi, quien en sus historias destacadas conserva una foto portando un pañuelo verde decorado por Sofía Morales: “Te amo siempre donde quiera que estés Sofí, gracias por hacer mi vida más feliz cada que nos veíamos, y por siempre querer hacer de este mundo algo mejor”.

Otra de sus amigas, identificada en Instagram como Mena, publicó el pasado 9 de abril una serie de fotografías de movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer y con Sofía Morales.

“Sof, vives y vivirás por siempre en el corazón de quienes te conocimos y te queríamos, y por ningún motivo dejaremos que tu nombre se olvide o que se reduzca a sólo un caso o un número más, porque fuiste amada y amaste, fuiste persona”, escribió.