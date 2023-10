Adán Augusto López no quiso regresar, “tiene otros planes”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, no quiso reincorporarse a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Lo quería invitar a que se regresara acá, pero tiene otros planes”; además, el mandatario admitió que “no hay buenos servidores públicos”.

Este miércoles, López Hernández acudió a Palacio Nacional donde fue recibido enseguida: “Saludé a Adán, lo extrañaba, ya tenía tiempo que no lo veía, es mi hermano, lo estimo mucho, es un profesionista de primer orden, muy buen servidor público y estuvimos platicando, hasta lo quería invitar a que se regresara acá, pero tiene otros planes. No, pues yo creo que estar con su familia, sus hijos”.

Sin embargo, comentó, ahora está en otros asuntos, pero no detalló en qué dado que, justificó, ya no puede abordar esos temas.

“Es que no lo puedo decir, están muy, ya ven que ya nos quitaron lo de la posdata y ¿saben qué pidieron los del bloque conservador? Que se cancelaran las mañaneras y ya casi estoy a punto de decirles ¿Y de qué quieren su nieve? Pero el INE dijo que no, el tribunal de la santa inquisición no actuaron con el pobre humano inteligente e inmortal de Galileo, pero nos recomendaron que iban a seguir las mañaneras, pero que no habláramos de nada. Ya por eso no hablo de nada de eso, no me estén cucando”, pidió.

El presidente López Obrador dijo que el exgobernador de Tabasco “tiene aquí las puertas abiertas, él nos ayudó mucho, nos ayuda. No es fácil contar con cuadros para el servicio público”.

Expuso que ese fue otro de los daños que causaron “los neoliberales, que se dejaron de formar cuadros para la administración pública y para la política. No hay buenos servidores públicos, no es fácil, mujeres y hombres, y entonces por eso hay que darle mucha oportunidad a los jóvenes y dedicar tiempo a la formación de jóvenes, porque también en eso se perjudicó mucho”.

El argumento es que los funcionarios no fueron formados para servir, ni con una visión social y humanista, sino fue pensado en el pragmatismo, “en ascender sin escrúpulos morales, en obtener cargos, ‘haiga sido como haiga sido’. Entonces ahora hay que formar distinto, que haya mística, ideales, principios, que se le tenga amor al pueblo o que al momento de tener como actividad firmar contratos o autorizar presupuesto, piensan “‘me voy a hacer rico’”.