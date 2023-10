AMLO propone destinar a becas estudiantiles los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la desaparición de un fideicomiso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no afectará a los trabajadores y sugirió que esos recursos se destinen a becas para estudiantes. “A lo mejor los mismos ministros resuelven hoy que están de acuerdo (…) sería extraordinario”.

Dijo que será el Congreso el que decida en qué se destinaría ese recurso, “pero ayudaría muchísimo para becas para estudiantes, solo en el nivel medio superior las becas son universales” y destacó que solo hay tres programas universales: pensión a adultos mayores; a personas con discapacidad, aunque no en todos los estados; y las becas para estudiantes de educación media superior.

“Pero en primaria, en básica, no es universal. Se entrega a las comunidades más pobres y en algunos casos es muy doloroso porque hay mucha pobreza y en un salón en un grupo le toca a la mitad y a la otra mitad no. El ideal sería que fuese universal, ese es el ideal. En el caso de los estudiantes de nivel superior de familias pobres ya son más de 400 mil”, indicó.

El mandatario federal señaló: “Si me preguntan en qué podría utilizarse, pues en eso, qué mejor que eso”, sobre todo porque es abismal la diferencia de lo que gana un trabajador en empleo formal, que gana 533 pesos al día, contra los 10 mil pesos al día que gana un ministro, cuando señala que obtienen 300 mil pesos al mes.

“A lo mejor los mismos ministros resuelven hoy que están de acuerdo que se utilice el fideicomiso dedicado a privilegios para las becas de estudiantes, sería extraordinario”, afirmó.

El presidente insistió en que “no creo que afecte en nada” la desaparición del fideicomiso porque “prácticamente no se usa”, porque es una reserva para mantener privilegios de los altos funcionarios del Poder Judicial. Dijo que no habrá “ningún problema con los trabajadores porque se trata de privilegios, no se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado no se va a despedir a nadie”.

“Sería bueno que explicaran los de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados cuál ha sido la trayectoria, cómo se fue construyendo este fideicomiso y es muy poco lo que se ejerce. Se va acumulando y acumulado cada vez más y ahí se tiene. Es un guardadito. No va a afectar a los trabajadores, lo dije ayer, es actuar con apego al principio de la austeridad republicana”.

Cuestionó cómo es que tienen la imagen de Benito Juárez si no atienden el principio de vivir en apego a la austeridad.

“A veces hay que leerles el artículo para que se ubiquen, Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. ¿Y cómo va a ser justa medianía ganar 300 mil pesos mensuales, si el salario promedio de los mexicanos es de 16 mil pesos mensuales del promedio de los 22 millones que están inscritos en el Seguro Social, los que trabajan de manera formal. Pero el salario mínimo es apenas de 6 mil pesos al mes. ¿Dónde está la justa medianía?”, denunció.