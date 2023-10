No estoy derrotada, la contienda aún no empieza, afirma Xóchitl Gálvez

PACHUCA, Hgo. (apro).- Xóchilt Gálvez volvió a Hidalgo, uno de los otrora bastiones priistas –y su estado natal–, para afirmar que no está derrotada en una contienda que, citó, con base en el calendario electoral, aún no comienza; asimismo, aseveró que sabe remontar desventajas, en alusión al sitio en el que la ubican en las preferencias electorales.

En el presídium, además de los dirigentes estatales de los partidos que impulsan el denominado Frente Amplio por México, más la secretaria general y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria y Alejandro “Alito” Moreno, estuvo acompañada por el exmandatario José Francisco Olvera Ruiz, contra quien la actual senadora compitió en los comicios por la gubernatura en 2010.

Al referirse a este último en su discurso, lo puso como un ejemplo de quien sabe “lo que es remontar”, pues afirmó que, en aquel proceso electoral, ella comenzó con siete puntos y culminó con más de 40 (50.29 por ciento contra 45.23 por ciento, según el conteo oficial del Instituto Estatal Electoral (IEEH), en un proceso que, en ese entonces, acusó de fraudulento, con lo que denominó una operación desde Poder Ejecutivo –entonces a cargo de Miguel Osorio Chong– en favor del PRI, con la supuesta complicidad de órgano que organizó la contienda.

Cuestionada al final en entrevista si sostenía la acusación de fraude que hizo en aquel año, Gálvez Ruiz afirmó: “Yo ya no veo al pasado. Yo ya le doy vuelta al pasado”.

Antes, sostuvo: “afortunadamente los peores priistas ya se fueron, están en Morena. Yo estoy con los buenos priistas”. En cuanto a los perfiles del estado, la referencia es a la dimisión de los exmandatarios Osorio Chong (2005-2011) y Omar Fayad Meneses (2016-2022), quienes, no obstante, no se han incorporado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Igualmente, remarcó que el actual titular del Ejecutivo en la entidad es un expriista, Julio Menchaca Salazar, quien tomó posesión en septiembre de 2022. En su mensaje político, igualmente sostuvo que Hidalgo vive la peor crisis de violencia, con 15 feminicidios en los que va del año y el asentamiento del crimen organizado.

“Yo ya le di vuelta a la página, el país está tan mal, las cosas están tan mal, vean a Hidalgo hundido en la violencia, en la inseguridad; no hay empleo, no hay medicinas… ¿qué tragedia quieren que pase en Hidalgo para que nos unamos?”, insistió respecto a ser postulada por un frente que incluye al partido al que acusó de corrupción cuando aspiró a ser gobernadora.

En el evento con las estructuras del PRI, PAN y PRD en un salón particular en Pachuca, la aspirante reiteró que “los de enfrente” creen haber ganado sin aún competir. “Esto todavía no empieza”. “Cuando dicen que dónde estamos: nos estamos preparando”, afirmó.

Rememoró su ingreso a la contienda electoral tras la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de darle espacio en su conferencia matutina para un derecho de réplica.

“Hace cuatro meses apenas toqué la puerta de Palacio Nacional, el 12 de julio. En esos cuatro meses hemos vuelto locos a los de enfrente, porque ellos creían que esto ya se había resuelto”.

Luego, en alusión a Claudia Sheinbaum, quien será la candidata del partido oficial y sus aliados, y a la que se dirigió siempre como "la candidata de enfrente", dijo: “Claro que me tiene miedo y me va a tener más", al tiempo que sugirió desvíos de recursos posiblemente aplicados a campañas.

“El Tren Maya iba a costar 120 mil millones y ha llegado a 500 mil. Hay que ser muy güey o muy ratero, y yo creo que son güeyes y rateros”, expresó, aunque hizo una acotación: “No estoy en contra del Tren Maya”.

“Yo iba a ser jefa de gobierno (de la Ciudad de México), se los prometo. Llevaba una puntuación bien arriba y decidí jugármela contra ya saben quién, que me trae en chinga. Les recomiendo que vean la película de Rocky 4, contra el Drago: le pegan, le pegan, le pegan y no lo tiran, y así estoy yo”, afirmó.

Después, una referencia indirecta a temas públicos por los que ha sido cuestionada: “Que quieren tirar mi casa, que la tiren; que quieren sacar los contratos de mis empresas, que los saquen”, para, en el cierre, pedir a los asistentes entrarle "con ovarios y con huevos" en la promoción de su proyecto político.

Al rememorar la primera confronta con el presidente respecto a la pensión para adultos mayores, la aspirante planteó que el próximo lunes los tres partidos de la alianza presentarán una propuesta para que la pensión de los adultos mayores sea a partir de los 60 años.

Xóchitl representa la esperanza: “Alito” Moreno

En su participación, Alejandro Moreno Cárdenas, que acompañó la gira por Hidalgo que comenzó en el municipio rural de Acaxochitlán, sostuvo: “Yo no conocía a Xóchitl Gálvez y la conocí hace unos meses. Xóchitl representa la esperanza y la certeza. Es una mujer que no se dobla, que no se echa para atrás (...) Por eso estos cínicos y sinvergüenzas de Morena sólo atacan y no proponen”. Al partido fundado por el presidente también lo calificó como “un ave carroñera de paso, ganó ayer, gobierna hoy y se irá mañana”.

Xóchilt se definió como una aspirante sin partido, que abandera las causas del Frente Amplio por México, aunque expresó su “orgullo” por representar al PRI “que construyó las instituciones”, el PRD “la verdadera izquierda” y el PAN, que a través del presidente Vicente Fox (2000-2006) le dio su primera oportunidad como comisionada para la atención de los Pueblos Indígenas.

Los pronunciamientos de los líderes partidistas locales fueron en el tenor de la crítica al gobierno en turno. La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, Claudia Lilia Luna Islas, también planteó: “Hace unos días algunos medios decían que estabas sola, yo te quiero decir que no estás sola, no caminas desamparada de los partidos, aquí están tus brazos y tu voz”, además de aseverar: “En 2024 con Xóchitl va a haber tiro”.