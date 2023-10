AMLO alertó sobre recurso de inconstitucionalidad contra la eliminación de fideicomisos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó injerencia del Poder Judicial en procedimientos del Legislativo y alertó que el bloque opositor en la Cámara de Diputados busca un acuerdo con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer un recurso inconstitucional contra la eliminación de fideicomisos, por lo que llamó a los legisladores de su movimiento que hagan bien los procedimientos para “que no den pretexto” y “tengan cuidado” para que no den marcha atrás a este recorte.

“Me decían que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador de la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad imagínense lo que está en la Constitución, claro que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto”, señaló.

Incluso el presidente prevé que se declare inconstitucional o, al menos, eso pretenden, “esa es la información que tengo porque aquí llega información de todos lados, los mismos trabajadores de la Corte del Poder Judicial ayudan, entonces creo que estaba hablando con el diputado Creel”.

El jefe del Ejecutivo Federal lanzó una alerta a los diputados de su partido y aliados para que no repitan las inconsistencias en los procesos legislativos como cuando han dispensado trámites para aprobar de manera rápida modificaciones legislativas y sin la oposición, lo que ha llevado a que se les ponga reversa en el poder Judicial.

“Aprovecho para dar a conocer que debe cuidarse todos el presupuesto porque la vez pasada creo que sesionaron fuera del recinto legislativo que hubo algo y de ahí se agarraron porque son leguleyos, huizacheros y de ahí se agarraron para anular todo lo que había aprobado el Congreso. Entonces que los legisladores tengan cuidado, que hagan todas las reuniones que establece el procedimiento legislativo porque hay injerencia del Poder Judicial en asuntos del legislativo”, alertó.

En suma pidió que no den pretexto “y que de manera soberana libre democracia resuelvan”.

A los ministros también los acusó de que con la ley de austeridad se ampararon y “con sus triquiñuelas” la nulificaron para mantener sus elevados salarios y prestaciones. “Y ahora están dando la batalla porque no quieren vivir en la justa medianía, en la honrosa medianía como decía el presidente Juárez”.

De nuevo, envió un mensaje a los trabajadores del Poder Judicial para no dejarse manipular, porque esta decisión solo afectaría a los “privilegiados”, de quienes dijo que es natural que los ministros de la Corte hagan “una promoción” para que no se les modifique el presupuesto.

“Es lo más lógico si se acostumbraron a vivir con privilegios pues es lo que está pasando también en el país, los que se dedicaban a robar, los que recibían atenciones especiales vivían con privilegios y todo eso se terminó pues están molestos y claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios”, apuntó.

En torno a protestas de trabajadores dijo que están en su derecho pero les pidió que no se dejen manipular porque no es en contra de ellos, “que no los engañen. Ustedes ven toda la prensa manipuladora, defensora del conservadurismos, toda está orientada en ese sentido, les afecta a los trabajares jubilados los de base, no es cortar el copete de privilegios”.

El presidente López Obrador acusó que “es ofensivo” que los ministros reciban privilegios incluso por encima de otros países y “nos vamos a dar cuenta de que abusan, es un exceso”.