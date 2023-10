Descarta Xóchitl riesgo de perder su título universitario

Ante la UNAM, “demostré que soy la creadora del concepto de edificios inteligentes (…) He construido más de 200”, apuntó Xóchitl Gálvez. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD), descartó que exista riesgo de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le retire el grado de ingeniera, y agregó que las especulaciones al respecto sólo son “parte de una guerra sucia”.

La aspirante presidencial afirmó que ya acreditó ante el Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería de la UNAM la autoría del trabajo con el que obtuvo su título profesional.

En Pachuca, en el evento de cierre tras su gira por Hidalgo, la senadora fue cuestionada sobre su comparecencia ante las autoridades educativas, quienes, añadió, resolverán el caso en breve, y se dijo confiada en que los elementos que presentó son suficientes para descartar que haya cometido un plagio.

“Demostré que soy la creadora del concepto de edificios inteligentes (…) He construido más de 200 edificios”, expuso la aspirante, quien anticipó que “pronto (en la UNAM) van a emitir un resolutivo” y cree que le favorecerá.

Reitera: “La pendejié”

No obstante, admitió que “la pendejié porque debí haber puesto de dónde eran (las referencias), la verdad”, en referencia a los párrafos del Programa de Cambio Climático del Gobierno de los que, había mencionado, “seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes”. Xóchitl Gálvez se tituló con el trabajo Diseño de Edificios Verdes e Inteligentes.

En la entrevista, Gálvez Ruiz sostuvo que el concepto es de su autoría, y añadió que es parte de la actividad de sus empresas, por las que también dijo, en su discurso ante militantes de los tres partidos, no le importa que “le saquen” sus contratos gubernamentales. El caso fue turnado tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de la UNAM.

Respecto a la protección que le brindarían integrantes del Ejército mexicano, conforme a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la contendiente opositora precisó que aún no se concreta, y que espera que eso ocurra en próximos días.

“Todavía no hay una propuesta concreta; la estamos esperando. Todavía no estaban listos cuando me reuní con el secretario (de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval); quedaron que nos iban a entregar la propuesta completa. Yo creo que esta semana debe estar”, estimó.