Grupo armado asalta a alcaldesa en Michoacán; la dejan sin camioneta y celular

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- María Itzé Camacho Zapiain, presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asaltada el día de ayer, sobre la autopista Siglo XXI, por sujetos armados que la despojaron de su vehículo y equipo de telefonía.

La alcaldesa de Morena, se transportaba a la ciudad de Morelia acompañada de su equipo de trabajo, por reuniones de trabajo agendadas.

En el tramo Las Cañas-Santa Casilda, Camacho Zapiain fue obstaculizada por cuatro individuos armados a bordo de una camioneta Kia de color blanco, y la obligaron junto con la gente que le acompañaba a bajar de su automóvil.

Horas después, María Itzé confirmó en una transmisión en vivo lo sucedido e informó estar, ella y sus colaboradores, a salvo.

De acuerdo con lo narrado por la presidenta municipal, los hechos ocurrieron en medio de dos retenes de la Guardia Civil, y posterior al asalto fueron asistidos por paramédicos del municipio de Arteaga, que pasaron dentro de una ambulancia en el mismo tramo donde quedaron varados.

“En ese tramo hay dos retenes de la Guardia Civil…es precisamente donde los asaltantes están quitando los autos. En esta ocasión fui yo la afectada, ya que nos quitaron el auto con armas apuntándonos, pues dejamos el auto. Afortunadamente gracias ahí iban paramédicos de Arteaga en una ambulancia que pasaron por ahí, nos dieron un rait hacia el primer punto donde pudimos llegar que fue a Cuatro Caminos”, narró.

A su vez, expresó su molestia por la vulnerabilidad de las mujeres ante este tipo de hechos.

“No es el que yo me sienta asustada, estoy bien, gracias a Dios todos estamos bien, pero se me hace injusto que esto estemos pasando los ciudadanos, y como ven que venía una mujer, aguas, eso es otro punto que me ha molestado, el tema de que vieron que una mujer iba manejando porque yo iba manejando, eso es lo que dicen ay está fácil, una mujer´, o como comúnmente dicen, va una vieja”, explicó la alcaldesa.

También dejó entrever la posibilidad de una existencia de complicidad, entre agentes de la Guardia Civil y el grupo armado.

“Estos dos retenes, pues de algo tienen que servir, ¿si no para qué están? Si nos paran y nos dicen que a dónde vamos, creo que nada más están viendo con quién vamos o si vamos desarmados, pero ya es muy evidente esta burla que estamos sufriendo todos los ciudadanos, entonces por favor ya sabemos qué tramo es, no nos hagamos tontos” argumentó

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sobre el evento, el asalto no se reportó inmediatamente, sin embargo, en cuanto se tuvo conocimiento, oficiales de la Guardia Civil se trasladaron al tramo carretero con el fin de ubicar a los asaltantes, quienes fueron sorprendidos al momento de pretender robar un automóvil a una familia.