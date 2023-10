Magistrado aspirante a gobernar Chiapas pide transparentar el proceso interno de Morena

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; (apro).- El Magistrado Presidente con licencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y aspirante a dirigir la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, Plácido Humberto Morales Vázquez, pidió que saquen las manos algunos actores del proceso interno de Morena y que se investigue la dilapidación de recursos públicos por algunos contendientes.

A pocas horas de que la dirigencia nacional de Morena, emita la lista oficial de aspirantes que serán encuestados para ocupar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, Morales Vázquez se dijo preocupado por la situación política que vive el estado, pues sí habían conflictos sociales, pero jamás Chiapas había vivido problemas de inseguridad extremos como los que vive ahora”.

Entrevistado el jueves por Proceso, Morales Vázquez dijo que es urgente, que quién aspire a ser Coordinador o Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, manifieste un verdadero conocimiento de la problemática en Chiapas, pero sobre todo un verdadero compromiso para resolverlos.

Pidió a los chiapanecos ser más analíticos y exigir el mejor perfil, pues ha visto “inexperiencia política” en muchos de ellos, “falta de identidad con Chiapas”, además de “dispendio de recursos que no están bien claros”, y carecen todos de propuestas.

Con 25 años de lucha, dijo, al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, Plácido Morales Vázquez expuso que la sociedad debe de conocer la trayectoria y los atributos de quienes aspiran a la coordinación de la 4T en Chiapas.

Lamentó que muchos de los aspirantes “están en un concurso de dilapidar dinero en publicidad, que no sólo afecta al medio ambiente, sino que es un dispendio ilegal de recursos públicos, como señaló que se hace desde las secretarías de Hacienda y de Salud”.

En el primer caso, señaló, ha constatado una abrumadora publicidad, sellada con el escudo de la Secretaría de Hacienda que, con pretexto, promueve la imagen del secretario promocionando descuentos y condonaciones como si las hiciera él, como si fuera su dinero y no del pueblo de Chiapas. Lo mismo ocurre con infinidad de lonas, carteles y perifoneo, también sellados con el escudo de la Secretaría de Salud. Comentó que en ambos casos es delito electoral.

Afirmó que “Esos secretarios deberían renunciar. Le pido al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que vea que sus colaboradores no traicionen a la Cuarta Transformación. Si tienen una aspiración política que lo hagan con sus recursos y su tiempo, y que no coaccionen a los trabajadores”, aunque comentó: “El daño ya está hecho”.

“Yo espero estar en la encuesta final, porque el Consejo Estatal hizo sólo una propuesta. El Consejo Nacional Electoral dijo: vamos a evaluar perfiles. Y es cuestionable si las personas propuestas por el Consejo Estatal representen verdaderamente a la Cuarta Transformación y que tengan el perfil idóneo”, dijo el político chiapaneco.

“Sería sorpresa que yo no esté en la encuesta final. ¿Cómo podrían explicar que no esté en la encuesta?, si he andado por 25 años en esta causa; la gente me conoce; tengo un cargo nacional, nombrado por el presidente de la República, soy parte del proyecto presidencial; lo sorprendente sería que yo no estuviera”. Comentó que se propuso ser seleccionado por la Comisión Nacional de Elecciones: “así fue la estrategia que tracé y así lo he planteado en los altos niveles del partido”.

A pregunta expresa de si hay cargada en el proceso, respondió: “Hay cargada de lonas, espectaculares, acarreos, trastecitos de plástico, cargada hay ya muy antigua, que cambien, que sean creativos, miren que buen nivel de diálogo tenemos con “la mañanera de Plácido”.

“Tengo absoluta y total confianza en que yo voy a ser. Confío en la gente. El presidente dijo que el pueblo manda. Yo confío que de verdad el pueblo de Chiapas mande”, indicó.

Cuestionado si hay mano negra en este proceso interno para incidir y pretender meter aspirantes de manera forzada, Plácido Morales Vázquez no dijo el nombre del funcionario federal pero a todas luces apuntó hacia el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto.

“Hay personas que se han asumido electores, hay una persona que hizo una reunión en su rancho, y dijo, ahora va mengano, ahora va fulano. Cómo no voy yo, va sutano. A todas luces se asumió elector. No sé quién le facultó a esa persona, eso no se si es mano negra o mano blanca, pero eso es un exceso. Sobre todo, si esa persona tiene un compromiso con un proyecto nacional como lo es el derecho a la salud. E igual hay otras personas que no son chiapanecas que se asumen electores, tabasqueños, tabasqueños que se asumen electores", dijo Morales Vázquez.

- ¿Qué tanto daño le hace todo esto a este proceso interno?

- Le hace mucho daño, pues no fluye la autenticidad. No es la expresión esa de que “el pueblo elija”. Porqué si el pueblo va a elegir, porque repentinamente aparece un elector. ¿Quién lo faltó para ello?

- ¿Le indigna?

- Le indigna a mucha gente, le molesta a mucha gente.

- ¿Cuál sería su petición a la dirigencia nacional?

- Que permita una competencia de iguales en total. Incluso en la cuestión de recursos públicos. La convocatoria dice no colocar espectaculares, no colocar publicidad exagerada.

Sin embargo, dijo, “Chiapas está lleno de espectaculares, ahí están las pruebas a la luz pública”.

Expuso que muchos de los aspirantes no son chiapanecos, cuando el primer requisito de la propia convocatoria es “haber nacido en Chiapas”.

Aunque no dijo los nombres, de quienes son esas personas, porque tiene que ceñirse a la máxima de unidad y respeto que exige la propia convocatoria, mencionó algunos de los y las aspirantes, no son chiapanecos de origen.

Será este viernes, cuando la dirigencia nacional de Morena emita la lista oficial de aspirantes, Morales Vázquez adelantó que él fue uno de los que quedará en la lista de los cuatro hombres y cuatro mujeres, que deberán ser sometidos ante el escrutinio de los chiapanecos.