Pide AMLO a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ayudar a la entrega de libros de la SEP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante dos juicios de amparo que de nuevo frenan la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la gobernadora, Maru Campos, a la cordura y a que facilite que lleguen los materiales a las escuelas. “Es mucha cerrazón, mucho dogmatismo, sectarismo, mucho coraje”.

Dijo que no tenía información de que las escuelas del estado hayan cerrado por no tener libros, “pero ojalá se resuelva, ya hubo una decisión de la Corte para que se entreguen los libros… ¿Otro amparo? Ah no sabía”.

Enseguida el mandatario federal expuso que debe “hacerse un llamado a la cordura a la gobernadora de Chihuahua, que ayude, que se pronuncie a favor de que se distribuyan los libros, ¿en qué les afecta? Es mucha cerrazón, mucho dogmatismo, sectarismo, mucho coraje”.

En torno a si dialogaría con la gobernadora para destrabar este asunto, respondió: “No, pero ya estamos dialogando, ¿para qué?, no es de fotos, no, porque, ¿a quién se perjudica?, pues a los niños. Siempre hay terceros perjudicados, eso es lo mejor”.

Indicó que toda la población y los gobernantes deberían estar contentos, “decir: ‘gracias a la vida que nos ha dado tanto’. No enojarnos y al mal tiempo buena cara, y no amargarnos, mucho menos odiar. Hay que querernos, abrazarnos, ser amorosos, no ganamos nada con estarnos amargando, haciendo corajes con rencores, ¿eso qué? Eso no tiene nada que ver con la felicidad”.

La felicidad, agregó, “es estar bien con uno mismo, con nuestras conciencias, y estar bien con el prójimo. Esa es la felicidad. Y que nadie se excite, hay que relajarnos, tranquilos. Vamos muy bien como sociedad y está bien que tengamos diferencias políticas, así es la democracia, pero no es para caer en lo irracional”.