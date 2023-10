Morena, sus pugnas internas. Parte 5: Guanajuato Expanistas y fundadores del partido van a la encuesta

GUANAJUATO, Gto. (Proceso).- El apoyo que brindaron a Claudia Sheinbaum para conseguir la candidatura a la Presidencia de la República rindió frutos en Guanajuato: la senadora Antares Vázquez Alatorre, el hasta hace unos días titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, y la diputada local Alma Alcaraz Hernández, se colocaron como las tres personas aspirantes a la candidatura a la gubernatura con más votos del Consejo Político Estatal.

El cuarto seleccionado es Ernesto Prieto Ortega, director del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, quien además presume de ser el guanajuatense más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en el proceso nacional dio su apoyo incondicional a Adán Augusto López.

Las alianzas que se concretaron en el interior de Morena en Guanajuato lograron conceder dos espacios a cada grupo protagonista en el estado. Por un lado, están los que se autoidentifican como fundadores: Ernesto Prieto Ortega y Antares Vázquez Alatorre. Del otro grupo están dos expanistas que llegaron al partido hace años: Ricardo Sheffield Padilla y Alma Alcaraz Hernández.

Antares Vázquez. De los fundadores / Foto: Facebook Antares Vázquez Alatorre

Guanajuato es el bastión del PAN, que acumulan ya 32 años en el gobierno, también es el único estado de México en el que López Obrador no consiguió el mayor número de votos en la elección de 2018. Aunque actualmente Morena es la segunda fuerza política con el 22.5% de votos en la última elección estatal, tiene ante sí el 41.7% del PAN, casi el doble de aceptación en esa última elección.

En el estado 19 personas –11 hombres y ocho mujeres– se anotaron para la designación de cuatro aspirantes a cargo del Consejo Político Nacional, aunque las posibilidades de llegar a la etapa de las encuestas se extendía a seis personas: Antares Vázquez Alatorre, Alma Alcaraz Hernández y Bárbara Botello Santibañez por el lado de las mujeres. Los hombres anotados fueron Ricardo Sheffield Padilla, Ernesto Prieto Ortega y Emmanuel Reyes Carmona.

La decisión final dejó fuera a la exalcaldesa de León Bárbara Botello Santibañez, quien hace tres años renunció al PRI después de una militancia de 25 años en la que ocupó diversos cargos de elección popular. A invitación de militantes de Morena, decidió sumarse a los trabajos del partido y luego buscar la candidatura a la gubernatura, pero apenas recibió 16 votos de las 145 consejeras y consejeros de Morena en Guanajuato.

Otro que tampoco recibió apoyo del Consejo Político de Morena en el estado fue el diputado federal Emmanuel Reyes Carmona, que en el proceso interno por la candidatura a la presidencia de la República jugó con el excanciller Marcelo Ebrard.

Y aunque la sesión del Consejo Político Permanente transcurrió en relativa armonía, unas horas después de que se dieran a conocer los resultados con los nombres de las cuatro personas que pasan a la siguiente etapa, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, coordinadora del proyecto de Marcelo Ebrard, dijo que en Morena Guanajuato hay pagos de sobornos para conseguir los votos, aunque luego no quiso ahondar en el tema cuando medios de comunicación la cuestionaron quién o quiénes habían pagado sobornos.

"Hay mucho dinero de por medio, eso no es correcto, lo que pasó en la elección del consejo estatal fue muy lamentable y parece ser que no hemos aprendido que hay mucho dinero, que se reparte mucho dinero, y eso no está bien, esas prácticas. Dimos la vida en contra de ellas y ahora tenemos a los viejos militantes de otros partidos que así lo hacían allá y vinieron a hacerlo acá", lanzó la senadora.

–¿Quién dio dinero? –le preguntó la reportera.

–No, no voy a hablar, solo le digo que del proceso del 2021 fue esa queja, fue una queja generalizada, vean ustedes las declaraciones –contestó Micher, para de inmediato despedirse y no responder más preguntas.

La familia Prieto y la alianza de fundadores

Alma Alcaraz, actual diputada local, con 62 votos se convirtió en la mujer con más apoyos. Muy cerca de ella se ubicó la senadora Antares Vázquez, con 60 ; el tercer sitio fue para Bárbara Botello. La exregidora de Guanajuato capital, Magaly Segoviano Alonso, consiguió dos votos.

Alma Alcaraz. Expanista / Foto: @AlmaAlcarazH

La votación de los varones se dividió únicamente entre los dos aspirantes, ambos colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador: 85 votos para Ricardo Sheffield Padilla, y 57 votos para Ernesto Prieto Ortega. Hubo tres votos nulos.

Identificando los grupos entre fundadores del partido y expanistas, Ernesto Prieto Gallardo, diputado local e hijo de Ernesto Prieto Ortega, confirmó que desde el bloque de quienes contribuyeron a la conformación de Morena existe una alianza pactada. En caso de que se decida que el género es mujer, el apoyo de su estructura es para Antares Vázquez, y si es varón, la senadora va a apoyar a Prieto Ortega.

El dominio de Morena que se concentró durante años en la familia Prieto, este año estuvo a punto de recibir un revés durante el Consejo Político Estatal, cuando el grupo de Sheffield pretendió dejar fuera del proceso a su excompañero del gabinete federal Prieto Ortega.

Durante la última sesión del Consejo Político Estatal donde se definieron los cuatro perfiles que serán considerados en la encuesta por la candidatura a la gubernatura, Sheffield mostró el control que tiene de Morena en el estado al conseguir 85 de los 145 votos posibles, frente a los 57 de su compañero en el gabinete de López Obrador.

"En el fondo hubo, quizá, la oportunidad de atajarlo, pero no se logró; nosotros teníamos el tercio menor, entonces no podían dejarnos fuera", declaró Prieto Gallardo al salir de la sesión del Consejo Político Estatal, donde deliberaron durante más de tres horas a puerta cerrada y sin teléfonos celulares, pues enviados de la dirigencia nacional recogieron los aparatos electrónicos.

La senadora Antares Vázquez se alió con Prieto Ortega para conseguir el apoyo del Consejo Político Estatal, porque si bien tenía la posibilidad de llegar a las encuestas por decisión directa de la Comisión Nacional de Elecciones, ella buscaba legitimidad del partido en el estado.

En entrevista, Prieto Gallardo sostuvo que a diferencia de Sheffield y Alma Alcaraz, tanto su padre como la senadora participaron en la conformación de Morena:

"Ernesto Prieto lleva más de 25 años acompañando a Andrés Manuel López Obrador; Antares también es fundadora, tienen más credenciales en el tema de la izquierda y la lucha transformación y el obradorismo", insistió.

El legislador local, que reclamó en su momento la incorporación de la alcaldesa expriista Bárbara Botello a Morena, ahora confirmó que estuvo en comunicación. "No hay ningún problema con ella... hay que darle el beneficio de la duda a la señora", aseguró, aunque también recomendó a Botello buscar a quienes la invitaron a Morena para que le den una explicación por impulsar y luego retirarle el apoyo en su búsqueda por la gubernatura.

Descartó que su padre vea como opción una candidatura al Senado. "Somos todo o nada en la familia".

En la familia Prieto, tanto el padre como los dos hijos ocupan cargos públicos: Ernesto Prieto Ortega en el gobierno federal, Ernesto Prieto Gallardo es diputado local por segunda ocasión consecutiva vía plurinominal y Julio César Ernesto Prieto Gallardo es alcalde de Salamanca.

Prieto Ortega. Desde el gabinete / Foto: Facebook Ernesto Prieto Ortega

Prieto Ortega fue candidato a gobernador en 2012 por el Partido del Trabajo, quedando en último lugar con poco menos de 30 mil votos en todo el estado, frente a más de 1 millón 111 mil que obtuvo el panista Miguel Márquez Márquez.

Además de ser fundadora de Morena, Antares Vázquez contendió en 2015 por la diputación federal y en 2018 fue precandidata a la gubernatura, pero se designó a Ricardo Sheffield, con quien vuelve a competir para 2024.

Aspirantes con pasado panista

Ricardo Sheffield y Alma Alcaraz salieron de la encerrona del Consejo Político Estatal con una sonrisa. El primero, por ser el hombre con más apoyo entre las personas consejeras, y la segunda por encabezar los votos que recibieron las mujeres registradas.

Además de la alianza que pactaron de manera conjunta con el superdelegado federal en Guanajuato, Mauricio Hernández, Sheffield y Alcaraz comparten un pasado de militancia panista.

Alcaraz Hernández, actual diputada local, es originaria de Sinaloa. Fue diputada federal del PAN en la LX Legislatura, luego dejó el partido para incorporarse a Morena y a partir de septiembre de 2018 ocupó la dirigencia estatal en Guanajuato en suplencia de Ernesto Prieto Gallardo, que se veía obligado a dejar el cargo en el partido para ocupar la diputación local.

Alcaraz y Prieto Gallardo tienen diferencias y ahora, siendo compañeros de bancada en el Congreso local, procuran no coincidir en ruedas de prensa o en eventos públicos.

Antares Vázquez, Sheffield y Alcaraz apoyaron desde Guanajuato la aspiración de Claudia Sheimbaum por la candidatura a la presidencia de la República, mientras que la familia Prieto alentó la aspiración de Adán Augusto López.

Ricardo Sheffield militó durante décadas en Acción Nacional, fue diputado local, presidente municipal de León, dos veces diputado federal y colaboró en el gobierno de Felipe Calderón como subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria.

En el marco del proceso electoral de 2018 y sin el apoyo oficial del PAN para contender por la gubernatura, Sheffield dejó el partido y se convirtió en el candidato de Morena al gobierno de Guanajuato.

Perdió la elección con poco menos del 25% de la votación total, frente al panista y actual gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, que prácticamente duplicó en votación a Morena, aunque este partido se posicionó como segunda fuerza política del estado.

Tras su participación en la elección por la gubernatura, Sheffield se incorporó a la Profeco a invitación de López Obrador. Con la proyección semanal que le dieron las mañaneras, en las que participaba cada lunes, en 2021 dejó temporalmente la Profeco para contender por la alcaldía de León, que ya había encabezado en 2009.

Abanderando a Morena, Sheffield perdió la elección. El PAN, con Alejandra Gutiérrez Campos, ganó la presidencia de este municipio, que alberga cerca de una tercera parte de la población de Guanajuato.

Sheffield regresó a la Profeco, pero este lunes nuevamente dejó el cargo, ahora con el fin de convertirse nuevamente en el candidato de Morena al gobierno estatal.

Apuesta por un candidato

Todavía sin la definición del género para la candidatura al gobierno de Guanajuato, morenistas locales apuestan por que la dirigencia nacional determine que aquí el candidato sea un hombre.

De las nueve gubernaturas que estarán en juego el próximo año, cinco de ellas serán para hombres y cuatro para mujeres. Al tratarse de un estado que es considerado de baja rentabilidad para Morena, el secretario general del partido en Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, aseguró que podrían apostar por un hombre para la candidatura.

"Guanajuato está en el bloque de rentabilidad baja, es el de rentabilidad más baja, la probabilidad de que sea hombre es un poco mayor a que sea mujer, pero no hay nada escrito".

El que también se dijo confiado en que la candidatura será para un hombre es Ricardo Sheffield, quien al salir del Consejo Político Estatal aseguró que las cuatro personas que fueron electas para ir a las encuestas son las mejor posicionadas, por lo que también descartó la injerencia nacional para incluir otros dos perfiles.

Durante las próximas tres semanas, las personas aspirantes podrán organizar asambleas informativas para posicionarse antes de la realización de las encuestas, aunque tienen prohibido pintar bardas, colocar espectaculares y eventos masivos.

Ricardo Sheffield fue el único de los cuatro que dejó el cargo público que ostentaba. Desde la dirigencia estatal del partido se ha pedido congruencia para evitar que se especule sobre el posible uso de recursos públicos en difusión personal.

"Hemos recomendado que debería hacerse (separarse del cargo) porque nosotros hemos estado cuestionando el uso de recursos públicos para la promoción personalizada de Libia Dennise García Muñoz Ledo. Hemos estado cuestionando a la que quieren que sea la candidata oficial del PAN", señaló el secretario general del partido, Jesús Ramírez Garibay.