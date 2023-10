“Yo digo que es el Plan C de Claudia”: Sheinbaum rumbo a elecciones 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, se adjudicó el llamado Plan C creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para las elecciones del 2024, al asegurar: “Yo digo que es el Plan C de Claudia, ¿cómo ven?”.

Durante la firma del “Acuerdo por la Unidad para la Transformación” en Valladolid, Yucatán, la morenista aseguró que en la oposición “andan nerviosillos”, pues, según una encuesta telefónica, de la que no dio detalles, Morena “tiene el doble de aceptación que el PAN en Yucatán, Morena está en 40% y el PAN está en 20% ¡Sí se puede!”.

En las elecciones del 2024 se elegirá nuevo gobernador en esta entidad del caribe mexicano.

Ante 14 mil personas, “¡nunca antes visto!”, según presumió, aunque la prensa local denunció que hubo acarreo de miles de indígenas de distintas localidades, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, recordó que dicho acuerdo lleva la intención de cumplir con la “tarea” encomendada por el presidente López Obrador.

“Una tarea que se llama el Plan C. ¿Si lo han oído? Yo digo que es el Plan C de Claudia, ¿cómo ven? Pues ese Plan C, tiene una parte muy importante, porque ya se democratizó el Poder Ejecutivo”, dijo y levantó el aplauso de cientos de asistentes.

Sheinbaum Pardo aseguró que también el Poder Legislativo “ya se democratizó”, y ahora “nos toca democratizar el Poder Judicial”. Entonces, lanzó las preguntas:

“¿Qué les parecería que los jueces los eligiera el pueblo de México? O ¿qué les parecería que los ministros de la Suprema Corte los eligiera el pueblo de México? Dicen que eso es muy complicado, que cómo es posible que eso vaya a ser, pues ¡está peor ahora! ¿no? Que funciona nada más para los intereses de unos cuantos”.

Para lograrlo, dijo que en las elecciones de junio del 2024 “tenemos una tarea: ganar no solamente la Presidencia de la República, no solamente el estado de Yucatán, no solamente las presidencias municipales de Yucatán, no solamente los diputados locales de Yucatán, no solamente los diputados federales, sino el Senado de la República. Para cambiar la Constitución, se requieren las dos terceras partes de los diputados y de los senadores”.

Claudia Sheinbaum pidió a los yucatecos cumplir con ese plan: “Y yo les pregunto ¿vamos a cumplir en Yucatán? A ver levanten la mano quien dice que sí vamos a cumplir en Yucatán, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¡Claro que se puede!, ¡Claro que lo vamos a lograr!”.

Antes de la morenista, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, arengó a los yucatecos a llamar “presidenta” a Sheinbaum: “¿Cómo le dice Yucatán a Claudia?... ¡Que conste a los del INE que siempre nos vigilan, que no lo dije yo, lo dijo el pueblo de Yucatán!”.

Y agregó que hay “muchos políticos “que se están decepcionados de sus partidos y quieren sumar a la Cuarta Transformación”. Y vaticinó: “Ya viene el cambio para Yucatán, se va a derribar el mito de que aquí no podemos ganar”.

El evento, acudió el diputado federal y medallista olímpico, Rommel Pacheco, fue abucheado por la gente, luego de que esta semana se sumó a Morena, tras renunciar al PAN.

Antes del acto masivo, Sheinbaum Pardo visitó las obras de construcción del aeropuerto de Tulum y la estación Valladolid del Tren Maya. “¡Es una emoción, la verdad, que quita el aliento!”.