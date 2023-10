Morena, las disputas internas. Parte 6, Guerrero: Los Salgado, el proyecto político para 2024

Chilpancingo, Gro.-- “Tienen una gobernadora de primera, se rayaron”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita de agosto a Guerrero y dejó claro que este gobierno, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, es uno de los proyectos políticos a nivel nacional que quiere proteger.

Este proyecto está sostenido en la familia Salgado, cuyo líder es el padre de la gobernadora, el senador Félix Salgado Macedonio.

Los Salgado siempre tuvieron su mirada puesta en el proceso electoral, y el resultado les daría un mayor empoderamiento. Su respaldo a la aspiración presidencial de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien fue mencionada como la favorita del presidente, es pública.

Tan pronto se supo el 6 de septiembre pasado que Sheinbaum era la ganadora de la encuesta de Morena, lo que la convertía en la candidata presidencial, los Salgado reaccionaron de manera efusiva.

La gobernadora subió a redes sociales una fotografía donde aparecen ambas con el siguiente mensaje: “En Guerrero respaldamos y recibimos con mucho ánimo la histórica elección de la Dra. Claudia Sheinbaum como la coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la 4T de Morena”.

Félix Salgado Macedonio también usó sus redes para lo mismo. “Felicidades a mi querida compañera Claudia Sheinbaum por lograr el triunfo para coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación. Abrazos y a triunfar por México. ¡Todos unidos!”.

Después hizo un en vivo con decenas de sus seguidores para mostrar su celebración por los resultados. En diferentes momentos gritaron “¡Presidenta!”. Y en un tweet la llamó “mi campeona”.

Jesús Urióstegui García, jefe de la Oficina de la gobernadora hasta mayo pasado, y uno de los personajes más cercanos a los Salgado, estuvo dedicado a las actividades en favor de Sheinbaum directamente encomendado por los Salgado, según morenistas consultados por la reportera.

En esta corriente con Sheinbaum, otros miembros de la familia de la gobernadora buscan sus propios espacios con las ventajas que les da formar parte de la administración.

Una de sus hermanas, Celeste Salgado Pineda, de acuerdo con morenistas de Iguala que pidieron reservar sus nombres, tiene una lucha constante con su tía Zulma Carbajal Salgado, sobrina de su padre, porque son quienes deciden los nombramientos regionales de servidores públicos para el gobierno estatal y reclutan las simpatías en favor de Sheinbaum.

En el perfil de Facebook de la hermana de la gobernadora se puede constatar su trabajo en favor de la aspirante presidencial.

Esta movilización política ocurría mientras la población atravesaba por una nueva crisis de inseguridad, en particular en Chilpancingo, la capital, y otros puntos de la zona Centro, con una violencia focalizada al transporte público, que planeado o no, inmovilizó a toda una ciudad por el impedimento de trasladarse o por temor.

Chilpancingo. Contexto de violencia. Foto: José Luis de la Cruz

El sábado 8 de julio, personas armadas atacaron a taxistas en la ciudad y en la cabecera municipal de Tixtla, jornada violenta de unas horas que dejó cinco choferes asesinados y cuatro unidades incendiadas. Por ese episodio criminal inaugural las autoridades federales señalaron al grupo criminal de Los Ardillos.

La mañana del 6 de agosto, Zulma Carbajal Salgado vivió un atentado en Iguala, hecho en el que mataron a su esposo, Humberto del Valle Zúñiga. En ese contexto se supo que ella tiene aspiraciones por la alcaldía de Iguala y que la hermana de la gobernadora, muy probable, por algún otro espacio de elección popular.

Antes que se conocieran los resultados que beneficiaron a Claudia Sheinbaum, con la familia Salgado al frente del gobierno estatal, en Guerrero hubo muy poco espacio para los otros aspirantes presidenciales entre los morenistas.

Sólo la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, apoyó de manera abierta al excanciller Marcelo Ebrard Casaubón, con quien mantiene una cercanía política.

Ahora que en el plano nacional de Morena todo está dicho, la operación de los actores estatales a favor de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México fue más evidente, y quedó expuesto en la visita que hizo a Chilpancingo el 4 de octubre pasado ya como coordinadora nacional de la Cuarta Transformación, donde fue recibida por la gobernadora y su padre.

Sheinbaum. Recepción en Chilpancingo. Foto: Monserrat López

La mandataria estatal hasta desatendió las actividades propias de su encargo. Por ejemplo, no acudió al acto por el cambio de coordinador en Guerrero de la Guardia Nacional (GN), pero sus aliados estuvieron presentes para fortalecer el apoyo comprometido de Salgado Pineda; uno de ellos es el recién nombrado rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) por tercera vez, Javier Saldaña Almazán, quien estuvo presente en el acto del zócalo de Chilpancingo.

De acuerdo con algunos universitarios consultados, los directores de los planteles autorizaron los permisos a los docentes y trabajadores administrativos que quisieran asistir al acto de Sheinbaum con todo y sus estudiantes; el punto de concentración fue la Preparatoria 1, ubicada en pleno centro de la ciudad.

En las actividades con tintes proselitistas se observó a muchos estudiantes y funcionarios universitarios.

Quienes también estuvieron presentes fueron algunos alcaldes morenistas, como la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez–quien ha sido relegada por los Salgado–, y hasta quienes están en proceso de sumarse a Morena.

Uno de ellos es el alcalde de Tecpan, el ahora experredista Yasir Deloya Díaz, quien, denunciaron habitantes del municipio, envió gente desde Costa Grande para que respaldaran el evento de Sheinbaum.

Esta cercanía al proyecto presidencial también configura a los Salgado como un nuevo grupo (familiar) local de poder.

El expresidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo, habla de la incorporación de la familia -en principio con Félix- a Morena, como “un conflicto profundo”, al enumerar que acabaron con la esencia de lucha social, el servicio y la colectividad que configuró a Morena.

Para él Salgado Macedonio representa “el interés mezquino y personal. No importa no tener principios, valores y no tener conocimiento de la historia, de lo que se trata es llegar al cargo”.

Todos estos antecedentes le pegan de manera directa a la gobernadora y a su administración porque, plantea Ríos Saucedo, la lógica de sus colaboradores nunca fue el servicio público, sino el proceso electoral de 2024 que comenzó en septiembre.

Proyecto político

El dirigente estatal de Morena, el diputado local Jacinto González Varona, que tiene su origen en el grupo político de los Núñez, tiene claro que si el partido mantiene el gobierno estatal, como es el caso de Guerrero, su proyecto como dirigente es cuidarlo.

“En todos los partidos políticos sus proyectos son los gobiernos. Una vez ganados, respaldarlos, afianzarlos y apoyarlos en todo, y Morena no es la excepción. Nuestro proyecto es el gobierno del estado, estamos gobernando Guerrero con Evelyn Salgado, y nuestra tarea principal es cuidar al gobierno del estado”, comenta en entrevista.

Guerrero agregó números relevantes a Morena y aliados en esos procesos. De los 30 millones 49 mil votos que obtuvo López Obrador en México, un millón 18 mil votos son del estado, según datos del INE.

En 2021, Salgado Pineda logró para Morena 643 mil 814 votos, de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (Iepcgro), además de los votos distritales, porque obtuvieron la mayoría en el Congreso local.

Como prueba de que se pretende blindar la imagen de la gobernadora, tanto el partido como los Salgado han marcado distancia y han hecho el vacío a su compañera morenista, la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez, a partir de los videos que se difundieron y en los que aparece con un hombre armado, identificado como Celso Ortega Jiménez, uno de los hermanos que dirige el grupo del crimen organizado de Los Ardillos.

Por la filtración, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) siguen una investigación, de la que en el preámbulo del arranque de la elección todavía no había resultados públicos.

Pero la alcaldesa expuso en una entrevista a manera de evaluación, que sólo es una de las sacrificadas políticas en este preámbulo electoral. “Siempre veremos este tipo de situaciones y hoy me tocó a mí. Considero que he sido víctima de toda esta situación; sin embargo, creo que también en este tipo de obstáculos son las fortalezas que necesitamos las mujeres para seguir con esta lucha en la toma de decisiones”, dice.

Su permanencia en Morena es decisión de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido.

Norma Otilia Hernández. "Sacrificada política". Foto: Dassaev Téllez Adame / Cuartoscuro.com

Mientras tanto, la dirigencia nacional de Morena asumió el discurso que a nivel local ha señalado la gobernadora de que vive violencia política de género.

Esto lo planteó la propia gobernadora en el Encuentro Mujeres Munícipes, organizado por diferentes dependencias, algunas del gobierno del estado, en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) el 21 de agosto pasado. “Dos años vamos a cumplir en el gobierno, entonces, es también una violencia política de género que a dos años sigan preguntando, ¿y quién está gobernando en Guerrero?”, expuso en esa ocasión.

Aunque si alguien ha socavado la imagen de Evelyn Salgado es precisamente su padre, desde el día uno de su administración. Cuando tomó protesta como gobernadora, el 15 de octubre de 2021, Félix evidenció en sus redes sociales ciertos momentos en los que daba indicaciones a Evelyn sobre qué hacer; por ejemplo, cuando le pidió que se sentara por primera vez en la silla de su nueva oficina como gobernadora, y ella, con cierta incomodidad, se negó y dijo que su gobierno sería de territorio y no de escritorio.

Otro momento evidente de la intervención de su padre fue durante las concentraciones que Félix encabezó en salones de fiesta de Chilpancingo para repartir cargos en la administración pública estatal en todos los niveles. De esto hay registros en la prensa local.

Mario Delgado Carrillo estuvo en Guerrero el 21 de agosto pasado, en pleno proceso de designación del nuevo liderazgo de la 4T, exprofeso para solidarizarse con Evelyn Salgado, evidenciando la alianza.

Ese día el dirigente nacional del partido mantuvo reuniones privadas, pero publicó en sus redes sociales un par de fotografías donde aparece con la gobernadora y el siguiente texto: “Venimos a manifestarle nuestro apoyo y reconocimiento por su trabajo valiente en favor de la transformación de su estado y por erradicar todas las violencias contra mujeres”.

López Obrador siguió la misma línea y en su visita a Guerrero en agosto pasado insistió en que los guerrerenses simplemente “se rayaron” con la gobernadora que tienen.

Sin embargo, para el exdirigente morenista Luis Enrique Ríos Saucedo “lo que vemos es un tema de un gobierno cuya figura principal está muy sola y aislada, porque la mayor parte de sus funcionarios, es evidente, están metidos más en el pensamiento de qué cargos le siguen después del que tienen ahora, cómo se insertan frente al proceso del 24”.