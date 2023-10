Es un invento que le negaran un crédito a Pemex por “donar” petróleo a Cuba: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Es un invento que el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM) negara un crédito a Pemex por donar petróleo a Cuba, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero fue enfático: “Si nos dicen: ‘Véndannos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo’, claro que sí”, para esto no se tiene que pedir permiso a ningún otro país.

Al pedir la difusión de la respuesta del director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, en su comparecencia en la Cámara de Diputados, el mandatario negó que auxiliar a Cuba fuera motivo de diferencia con Estados Unidos, pero aclaró que si se trata de hacerlo, incluido el petróleo, ayudará a la isla.

“Para que no les quede ya ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba. Y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano”, aseguró.

Argumentó que es el pueblo cubano el que padece de “un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda. Y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Entonces, en todo lo que podamos ayudar”.

Recordó que Cuba ayudó a México con médicos especialistas cuando se registró la pandemia de covid-19, quienes continúan en el país, además de que México es partidario de la fraternidad universal y está a favor de la justicia y del humanismo.

“Los que estaban aquí, no todos, desde luego, pero los mandones lo que buscaban siempre era el lucro, el provecho personal, lo que les interesaba era el dinero, su dios verdadero es el dinero. Nosotros lo que queremos es la fraternidad, queremos la justicia y somos solidarios con todos los pueblos, y si eso es ser comunista, populista, que me apunten en la lista”, aseguró.

También afirmó que no es un tema que aborde en las reuniones con el gobierno de Estados Unidos, “son muy respetuosos de nosotros los del gobierno de Estados Unidos y el presidente Biden. No nos tratan estos temas”.

En el video difundido, Romero Oropeza responde en la Cámara baja: “Lo del EXIMBank pues ya no sé si qué cosa es lo que me han preguntado, porque se han dicho tantas cosas con relación a esto y ya estoy confundido. Primero, dijeron que nos habían multado los EXIMBank. No es cierto. ¿Se los digo así o de otra manera? No hay ninguna multa en lo más mínimo. Y no hay ninguna cancelación de ningún crédito, fue un acuerdo de ya no solicitar ese crédito. Entonces, ni hay multa ni hay cancelación por parte del EXIMBank con relación a Pemex. No sé si con esto ya quedan disipadas las dudas o se los digo de otra manera”.