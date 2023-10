Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 17 de octubre (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-“No importa que quemen una piñata de Amlito, no importa nada”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la insistencia de que con la cancelación de 15 mil millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial no se afectará a los trabajadores porque se quitarán privilegios “a los de arriba” que servirá para becas a estudiantes y afirmó: “Se van de vacaciones, no trabajan (…) Dicen que van a hacer huelga de brazos caídos, si siempre están así”.

-No hay nada en firme sobre pláticas que busca el gobierno mexicano con la organización islamista Hamás para la liberación de dos mexicanos retenidos, pero se busca el contacto con todas las partes del conflicto y por sigilo no se pueden revelar detalles, aseguró el presidente.