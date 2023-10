Estos son los planes de AMLO para llevar el Tren Maya a CDMX, Guadalajara y Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tren Maya podría también ser el tren del norte y extenderse a Jalisco, Sinaloa y Sonora, entre otros estados, en caso de que las empresas concesionarias de las vías de ferrocarriles de carga no acepten operar también para pasajeros, entonces el proyecto sería también para las Fuerzas Armadas, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Debido a una cláusula para el uso de vías férreas, el jefe del Ejecutivo Federal alista un memorándum para proponer a las empresas que ya tienen la concesión solo para carga, que inviertan en infraestructura para ofrecer el ferrocarril de pasajeros y les dará un “plazo razonable”, pero en caso de que no acepten el presidente tiene un plan:

“Tenemos dos posibilidades: una es que unas vías se concesionen a la Secretaría de Marina, o sea que el tren del Istmo que ya está manejado por Marina llegue a Veracruz y a la Ciudad de México y lo otro es que el Maya se convierta en el tren del norte, se extienda a Guadalajara y a Sinaloa, Sonora y Nogales; y la otra vía a Querétaro, San Luis, Monterrey, Nuevo Laredo, esa es otra opción”, afirmó.

También como alternativa propone que el Estado, en sociedad con algunas empresas nacionales, arreglen las vías y se busque un acuerdo para el manejo de horarios y se tengan tiempos para el tránsito de los trenes de carga y el de pasajeros.

“Pero es muy buen proyecto hacia adelante para la nación, en beneficio del pueblo”, dijo que esta semana avanzará en la propuesta oficial, para lo cual también espera el regreso del secretario de Comunicaciones, Jorge Nuño, “ya se volvió internacionalista, lo invitaron a Washington y se reunió con el secretario de Transporte de Estados Unidos, que se ha portado muy bien”.

Al funcionario le pidió cerciorarse de que exista la cláusula en cuestión, “les confieso que no sé cómo la dejaron escrita pensando que nunca iba a haber un gobierno que apostara por regresar los ferrocarriles y quizá para que no se sintiera tan fuerte lo que estaban haciendo, dejaron la cláusula”, aunque la finalidad no será quitarles la concesión, sino que decidan si tomarán también la de servicio para pasajeros.

“Lo que se va a buscar es convencerlos, persuadirlos, a los que tienen actualmente las concesiones, que ellos se comprometan en un plazo razonable a operar los trenes de pasajeros, eso sería muy bueno, tenemos la fábrica de trenes en Sahagún, Alstom y hay otras fábricas, pero sería reactivar la economía y resolver todo lo relacionado con el transporte, hacia adelante”, indicó.

El mandatario federal consideró que el proyecto total no lo podrá terminar su administración, “a lo mejor voy a expedir las concesiones, pero van a quedar liberadas todas las vías nada más para que se llegue a acuerdos se arreglen las vías, se pongan las catenaria para electrificar, se compren los trenes, aquí tendría Cuidad Sahagún trabajo para hacer cientos miles de vagones y de trenes para comunicar todo el país, sería un gran proyecto a futuro, más ahora que todo va a ser eléctrico, porque la tendencia es a dejar de utilizar combustibles fósiles”.