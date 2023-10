"No importa que quemen una piñata de Amlito, no importa nada": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No importa que quemen una piñata de Amlito, no importa nada”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la insistencia de que con la cancelación de 15 mil millones de pesos de fideicomisos del Poder Judicial no se afectará a los trabajadores porque se quitarán privilegios “a los de arriba” que servirá para becas a estudiantes y afirmó: “Se van de vacaciones, no trabajan (…) Dicen que van a hacer huelga de brazos caídos, si siempre están así”.

“¿Saben a cuántos niños les llevarían las becas de primaria? A más de dos millones de niños pobres. Que insulten, pero que no se dejen manipular. A ellos no se les va a afectar en nada absolutamente”, afirmó.

El mandatario apuntó que el Poder Judicial está en “una crisis tremenda, del comportamiento de jueces, magistrados, ministros y aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos. No van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe buscar es bajarle el sueldo a los de arriba y subir los sueldos a los de abajo”.

De nuevo pidió que no se dejen engañar ante la propuesta del Congreso de hacer recortes en estos fideicomisos y pidió que pregunten a los trabajadores del Ejecutivo si se vieron afectados cuando se dieron recortes en ese poder.

“Ellos mismos se dan cuenta de la vida que se dan los ministros, los de arriba, los magistrados” y dijo que tienen para pagar a choferes, a ayudantes en general y los gastos en “mantenimiento de sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos. Todos esos lujos, los sueldos que en general son de 600, 700 mil pesos mensuales para lo que ganan los de base que van a estar defendiendo eso”.

También se refirió a la dirigencia de los sindicatos: “También líderes charros viven colmados de atenciones y privilegios. Ellos ahí están recibiendo instrucciones no defendiendo a los trabajadores. Todo eso es puro cuento, pero bueno, somos libres”.

Enseguida habló de la labor principalmente de los ministros de la Corte. “Dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro, pues sí se van de vacaciones si no trabajan, se tardan, hay miles de personas que tienen diez años sin sentencia. Dicen van a hacer huelga de brazos caídos si siempre están así”.

De nuevo cuestionó que en casi 40 años nunca han tomado decisiones a favor del pueblo y se dedicaron a legalizar la corrupción y legitimar el robo.

Dijo que el cambio en el Poder Judicial es una asignatura pendiente porque está podrido, lo cuan es muy grave y se puede resolver si se usa el método democrático, si el pueblo elige. “Y no es de venganzas ni odios, ellos deben entender, nunca debieron permitir la corrupción”.