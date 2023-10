AMLO acusa a quienes defienden fideicomisos del Poder Judicial: "es pecado social"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es pecado social” defender los fideicomisos del Poder Judicial que son privilegios para “los de arriba” y con su eliminación “tampoco se van a quedar pobres los ministros”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador; también llamó a revisar sus bienes porque con su salario por muy alto no les alcanza para la mansiones que tienen.

Además, ante una posible huelga dijo: “No crean ustedes que a mí me preocupa mucho porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco, no estoy exagerando”.

"¿Dónde está la sensibilidad de estos seudo impartidores de justicia? Tienen endurecido el corazón completamente y nada más piensan en ellos”, expresó el mandatario.

Incluso pidió revisar “cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios del Poder Judicial, los de arriba, dónde viven, qué tienen porque ni siquiera con esos sueldos logran tener las mansiones que tienen (…) Todavía quieren que el pueblo los mantengan con estos privilegios, se enojan protestan y mienten y ahí están los expertos, especialistas de los medios de manipulación haciendo sus reflexiones profundas”.

Con la cancelación en la Cámara de Diputados también negó que se afecte a los trabajadores porque están a salvo sus sueldos y prestaciones, dado que es una estructura “totalmente piramidal”, además de que si se habla de justicia “tienen más derecho los más necesitados, la justicia es darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales (…) ¿Por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población?”.

Acusó que la defensa de los fideicomisos es actuar de manera individualista y egoísta, además consideró que está bien que quieran ganar esos salarios elevados y más “pero no en el servicio público, aquí no es para hacerse ricos, es para servir a los demás”, por lo que expuso que sí quieren ganar ese dinero “ahí están los despachos para defender a los potentados”.

El presidente afirmó que “hay tantas necesidades”, para que servidores públicos tengan esos privilegios e insistió en que esos 15 mil millones significan becas para más de 2 millones de estudiantes, también sugirió que se entreguen 400 millones a cada estado y se consulte a la gente en que utilizar el dinero.

Algunas de las prestaciones que exhibió fue el seguro de separación individualizado. “El pueblo le tiene que entregar cada año, aparte de sus liquidaciones 2 mil 526 millones de pesos. Esto es año con año, en general, para los altos funcionarios públicos. Entonces, ¿no les parece un exceso?”.

Otro de los reproches es que un ministro gana, con todas las prestaciones, 43 veces más del salario promedio de un mexicano inscrito en el Seguro Social, con 16 mil pesos mensuales.