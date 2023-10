Funcionario de NL amenaza a director de Código Magenta; Congreso local pide su destitución

MONTERREY, N. L. (apro).- El director del medio digital Código Magenta, Ramón Alberto Garza García, presentó una denuncia penal en contra del jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Miguel Flores Serna, por amenazarlo a través de un mensaje telefónico escrito que le hizo llegar a un familiar.

Luego de que el periodista hiciera pública la amenaza, la tarde del martes, en el Congreso Local, el pleno aprobó pedir que el funcionario, compadre del gobernador Samuel García, sea separado del puesto para que enfrente la querella interpuesta en su contra por los actos intimidatorios.

Los legisladores anunciaron que presentarán también la respectiva denuncia ante las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos por los actos intimidatorios contra el comunicador.

En entrevista, Ramón Alberto dijo que, más que temer el señalamiento del político conocido como Mike Flores, respeta la advertencia que le hizo llegar a un familiar muy cercano, lo que motivó que lo denunciara ante la Fiscalía General del Estado, donde lo señaló directamente por estos hechos.

Garza García publicó el 11 de octubre un artículo en Código Magenta en el que señaló que Flores utilizó patrullas de la policía estatal Fuerza Civil la madrugada del 7 de octubre para que liberaran un tráiler de una empresa de su familia que fue detenido en San Nicolás. Luego de una rebatinga con policías nicolaítas, la unidad permaneció detenida, lo que ocasionó que corriera el rumor de que, en represalia tomarían el control de la policía de San Nicolás.

De esta forma efectivos de varias corporaciones municipales se atrincheraron en el cuartel nicolaíta ese mismo día desde la mañana, sin que se materializara la amenaza que, de acuerdo al Gobierno estatal, fue un rumor sin fundamento.

El artículo del periodista, titulado: “Les vale madres” denunció el influyentismo de Flores, a quien llamó “Junior de la política fosfo fosfo”, lo que provocó su enojo.

El periodista se dijo extrañado que, aunque todos los medios difundieron el pelito entre las policías, la advertencia le llegó solo a su familiar.

El texto intimidatorio que escribió en dos partes Miguel Flores el mismo 11 de octubre, decía: “Y la bronca es que ya se está metiendo con mi familia. Esos camiones son de mi papá y al meterse con mi familia pone en riesgo a las suya (…) Porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados si se mete con mi familia”.

Garza reveló que este martes 17 acudió ante la Fiscalía estatal y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), para presentar la denuncia contra Flores Serna.

“La amenaza no es un asunto de enojo, porque le cayó mal lo que puse. Es de decir que estás poniendo en peligro a ti y a tu familia, porque te metiste con mi familia, y lo reiteró en el Whatsapp. Que yo saliera a cámara a denunciarlo despertó una ira doble de él”.

“Esto que está pasando, las amenazas, son gajes del oficio. En los años que he publicado en Reporte Índigo y ahora, en mi medio Código Magenta, denuncié en su tiempo lo que hizo Genaro García Luna o Miguel Ángel Osorio Chong. No es que sienta miedo, siento respeto al asunto, porque no sé qué tipo de gente sea este personaje para atreverse a poner, por escrito, una amenaza así, sin siquiera pedir derecho de réplica”, dijo.

Señaló que en Código Magenta pudieron abrirle espacio para que expusiera su réplica, si tenía argumentos, pero, por lo que se ve, carecía de ellos, por lo que recurrió a un familiar, para hacerle llegar la amenaza.

Dijo desconocer si Samuel estuvo enterado de los mensajes intimidatorios que le hizo llegar Flores, aunque el acto tiene el sello del Gobierno de Movimiento Ciudadano, con un estilo de gobierno tirano, desconocedor de la política y carente de madurez.

Denunciará Congreso de NL a funcionario

Esta tarde, la fracción panista en el Congreso Local presentó un punto de acuerdo aprobado por el pleno en el que se pidió al mandatario que separara del puesto al funcionario denunciado, para que enfrentara la denuncia penal interpuesta en su contra.

“Exhorto al gobernador Constitucional de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que en uso de sus facultades y atribuciones, separe de su cargo como jefe de la Oficina del Gobernador Miguel Flores Serna, mientras ordena una investigación por su participación en los hechos denunciados por el periodista Ramón Alberto Garza”.

“Esto por presuntas amenazas contra él y su familia derivadas de su pleno ejercicio de la libertad de expresión a través del medio de comunicación Código Magenta, basados en la garantía constitucional del respeto a libertad de expresión y a la legislación de protección a periodistas”, señala el punto de acuerdo.

También pidieron a la CNDH, CEDHNL, Fiscalía Anticorrupción local y Contraloría interna del Gobierno estatal, que investiguen los hechos.

Al respecto, Garza García agradeció el respaldo de los legisladores, pero se abstuvo de comentarlo, para evitar que se considere que politiza su denuncia.