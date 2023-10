Juez ordena frenar la represión contra empleados del Poder Judicial que protestan en Periférico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal ordenó cesar de inmediato todo acto de represión contra los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que se manifiesten en Periférico Sur, a la altura de los juzgados de Distrito y tribunales colegiados en materia Administrativa en la Ciudad de México.

Gabriel Regis López, juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa concedió una suspensión de plano al despacho propiedad del ministro en retiro, José Ramón Cossío, para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y otras autoridades no ordenen ni ejecuten la orden de atacar a los trabajadores del PJF que se manifiestan en contra de la eliminación de 13 fideicomisos de dicho poder.

“SE CONCEDE DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cese de inmediato todo acto que tienda a vulnerar la integridad física de ‘los manifestantes del Poder Judicial de la Federación que se encuentran manifestándose en este momento a la altura de Periférico Sur a la altura de los Juzgados y Tribunales Colegiados de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito’; asimismo, para que proteja, respete y garantice el derecho humano a manifestarse, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros”, señaló el juez.

La suspensión fue concedida en el amparo tramitado por el despacho Asesores en Reingeniería Constitucional ante los enfrentamientos ocurridos ayer entre trabajadores del PJF y autoridades capitalinas en el que, en representación de los manifestantes, se reclamó la orden de golpearlos y su eventual desaparición.

Los que ya no existen (granaderos) reparten abrazos a personal del #PJF en Periférico Sur.#YoApoyoalPJF pic.twitter.com/isAuG6oFrS — gabrielregino (@gabrielregino) October 17, 2023

“La medida cautelar que ahora se otorga no protege ningún acto de manifestación que se lleve a cabo de manera violenta ni suspende cualquier otro que no sea materia de la demanda de amparo y estará vigente hasta en tanto no se cause ejecutoria la sentencia que en su caso se dicte en el presente juicio de amparo”, señala el acuerdo del juez.

Raúl Mejía, integrante del despacho, explicó que, aunque la medida sólo protege a los trabajadores que se manifiesten en las instalaciones del PJF en Periférico Sur, buscarán ampliar la protección a todos los integrantes de dicho poder que se mantienen en paro de labores contra la eliminación de los fideicomisos que ayer fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Comentó que la demanda aún no ha sido admitida porque al haberse tramitado en representación de los trabajadores, los integrantes del despacho se encuentran recabando las firmas necesarias para que el juez tenga certeza de a cuántas personas se está pidiendo proteger.

“Estamos haciendo todo lo posible para que se admita y dependiendo de cómo evolucione el juicio de amparo, o sea, si se amplía la demanda para otros efectos, como para la manifestación del domingo, vamos a saber qué analizará el juez en el fondo”, añadió.

“Esto realmente salió de manera circunstancial como reacción a la violencia que vimos ayer, no tiene un plan estructurado detrás, realmente fue reactivo a la violencia que estábamos viendo contra los trabajadores del Poder Judicial que se estaban manifestando”.

Aunque la demanda no ha sido admitida, la suspensión fue concedida porque se reclamaron actos que vulneran la libre manifestación de las ideas y la libertad de asociación, derechos humanos que tiene toda persona, y que si las autoridades vuelven a agredir a los trabajadores podrían incurrir en incumplimiento y ser acreedores a una sanción.

Adelantó que los colaboradores del ministro en retiro actualmente se están preparando para asesorar a quienes lo requieran para el caso de que el Senado apruebe la eliminación de los fideicomisos del PJF y busquen ejercer acciones legales para impedir ser afectados por la reforma.

Por su parte, el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz anunció a través de su cuenta de X, antes Twitter, que no participará en la marcha convocada por los trabajadores para el próximo domingo.

“Preocupado por la situación de violencia y por los ataques en contra de las personas integrantes del PJF al ejercer su legítimo derecho a la manifestación, junto con mis colaboradores se promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa de sus derechos laborales”, señaló el ministro en retiro.

“En relación a la marcha convocada para el próximo domingo, aclaro que no participaré en ella para no distraer la atención de los legítimos reclamos por parte de los trabajadores e integrantes en activo del PJF”.