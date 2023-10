“Más vale hacernos que no vimos” dicen pobladores de Tlaquepaque, donde se halló un horno crematorio

GUADALAJARA, Jal. (apro) Vecinos del sitio donde se localizó el horno clandestino con presuntos restos humanos, admiten que, durante varios meses, sin recordar cuántos, han percibido olor a “chicharrón” y a “pelo quemado”, pero prefieren no entrometerse.

El horno que aún humeaba, cuando fue localizado el pasado domingo por el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco, se encuentra al fondo de un barranco al que se llega por privada El Limón, a una cuadra de la calle Sauce, municipio de Tlaquepaque.

Los vecinos conocen la identidad de los autores de la incineración de cuerpos, aunque prefieren callar.

“Más le vale a uno no meterse con nadie, y hacernos que no vimos, no oímos, y que ni sabemos nada”, dice una persona en voz baja.

Refieren que el humo que desprendía del horno, ingresaba a sus hogares durante la madrugada, y les provocaba afecciones en la garganta, sobre todo en menores de edad y adultos mayores.

Al preguntarle, a un vecino si no siente miedo, responde que “si uno no ando en eso, no tiene por qué pasarme nada”. Otro más, desde la ventana del segundo piso de su vivienda dijo que “me reservo mi opinión”.

El fondo del barranco donde se localizaron los restos, se encuentra empantanado, en los alrededores se observa escombro y basura tirada.

El año pasado, el mismo colectivo encontró tres cuerpos, pese a ello, es escasa la vigilancia de la policía municipal.

La Fiscalía de Jalisco informó que peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses "realiza labores de recolección y procesamiento del área para determinar si estos son de origen humano".