Alejandro Encinas renuncia a Subsecretaría de Segob; llegará Félix Arturo Medina: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a partir de hoy deja el gobierno federal para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum; en su lugar llega Félix Arturo Medina Padilla, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí y le agradecemos mucho todo su apoyo, él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales y yo también he nombrado al sustituto, también les traigo información porque a lo mejor después los aburro yo de tantas cosas”, informó.

El mandatario anunció que el procurador fiscal de la Federación quien también estará al frente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y ante el planteamiento de que no tiene el conocimiento de la investigación, el presidente afirmó que todo están en esa labor y además él tomó el control del caso.

Agregó que esta mañana en la reunión de seguridad “despedimos con un aplauso Alejandro Encinas y ya estuvo el abogado y maestro Arturo Medina en la reunión de gabinete de seguridad”.

-¿La salida de Encinas no es quitarlo de en medio de la investigación por el caso Ayotzinapa?, se le preguntó.

“Nada, absolutamente nada, no hay, se los dije a los del GIEI, no hay ningún gobierno en el mundo que un caso como este lo haya llevado a tener en la cárcel a un procurador, a altos funcionarios y a dos generales y a mandos del Ejército porque no permitimos la impunidad, por eso no han podido con nosotros porque tenemos autoridad moral. Si no ya nos hubiesen destruido, si andan enojadísimos”, respondió.