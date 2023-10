AMLO acusa “red de complicidades” para no llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa

Andrés Manuel López Obrador. El presidente habla de complicidades para no llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que toda una red de complicidades en el caso Ayotzinapa dejaron todo preparado para que su administración no llegue a la verdad de los hechos y de la fabricación de la verdad histórica; entre los señalamientos que hizo fue que se acordó la fuga de Tomás Zerón a Israel y se liberó a 50 implicados en la desaparición de los jóvenes sin haberles practicado el protocolo de Estambul.

“Me llamó mucho la atención, ¿qué acuerdos había?, pero ahora ya que me metí a ver el asunto a fondo me estoy encontrando que se le dio libertad a muchos que habían participado en la desaparición de los jóvenes, con el argumento de que hubo tortura, pero se dejó o se acordó que se iba a ir Zerón a Israel y liberan por tortura a 50 participantes. Bueno, yo, por la confianza que les di a quienes estaban en la investigación, pensaba que se había practicado los protocolos de Estambul, no se hicieron”, declaró.

El mandatario federal apuntó al extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo –y a otros actores– a quien, afirmó, le dio toda la confianza sobre el caso, pero ahora que asume la responsabilidad sobre la revisión que hace el gobierno, dijo que se encontró con algunas sorpresas.

“Aquí lo que buscan, porque está metido el senador, este farsante, Álvarez Icaza; está metida la OEA, los seudo defensores de derechos humanos de este organismo que se llama, de la OEA también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y afirmó que también era conveniente que todo apunte al Ejército.

El mandatario federal insistió en que también le generó duda que Gómez Trejo se negara a solicitar las órdenes de aprehensión contra el exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, y en cuanto se encargó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hubo denuncias de ministerios públicos, el propio fiscal especial y de otros funcionarios, lo que llamó “la rebelión”, y que la inconformidad se dio, incluso, entre los investigadores del GIEI.

“Yo me di cuenta de que habían dejado todo hecho para que no llegáramos a la verdad y que además ya en el gobierno nuestro los que estaban a cargo, que les habíamos dado la confianza de hacer la investigación, eran parte también del esquema de protección que se había creado desde el gobierno anterior. Por ejemplo, no habían ordenado muy extrañamente que se consignara al procurador Murillo Karam, que andaba quitado de la pena”, acusó.

El jefe del Ejecutivo federal también apuntó que ni siquiera se cumplió con solicitar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la liberación, por tortura, de los 50 implicados “y el fiscal especial dejó pasar los términos y esto fue lo que le sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran, fíjense eso y, pues como comprenderán, no es casual”.

Al cuestionarle quiénes acordaron que Zerón se refugiara en Israel, el mandatario respondió: “Pues entre todos ellos, ah no, estamos investigando, pero sin duda hubo protección como la había para el procurador, y esto que les estoy diciendo que es gravísimo. Imagínate que tenían que presentar pruebas en un plazo de 10 días y no las presentan”.

Ante estos señalamientos, el presidente dijo que podrían fincar responsabilidades contra Gómez Trejo: “Sí, yo creo que sí, porque apenas nos estamos dando cuenta de esta situación”.

–¿Qué más encontraron aparte de que se desfasó en los tiempos y no cumplió?, se le preguntó.

–Bueno, pues que no se avanza o no se avanzaba en la investigación, había todo el propósito de no avanzar y de distorsionar las cosas, decir fue el Estado, pues sí, claro que el Estado tuvo la responsabilidad porque como se da una tragedia de esa magnitud y en vez de castigar a los responsables y aclarar las cosas, se fabrican hechos y se busca ocultar, o sea a quién se le ocurre eso .

Aclaró que el extitular de la UEILCA aún no está sujeto a investigación porque “apenas estamos viendo, estamos reconstruyendo todo. A mí me llamó mucho la atención porque uno actúa en función de la confianza siempre, pero cuando me presenta Alejandro, porque yo estaba presionando, ya estaba pasando demasiado tiempo, quiero resultados”.

En el informe que le presentó Encinas venían los nombres de todos los liberados por este caso, bajo cualquier argumento, entre ellos, el de Karam por los plazos en los que pedían que se dieran las órdenes de aprehensión.

“¿Cómo se hace la solicitud? ¿Cómo se argumenta? ¿Cómo se solicita o no se solicita el Protocolo de Estambul, pero sí se esgrime que se solicitó o se usó como argumento lo del Protocolo de Estambul, que nunca se realizó?

Luego, ¿cómo es que no se le consulta a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo es que el juez le dice a la fiscalía: ‘te doy 10 días para que me pruebes los hechos de tortura’ y pasa el tiempo y no se presenta nada? Y casi a los pocos días, libertad para todos en un solo juzgado, o uno o dos”, fueron los cuestionamientos que lanzó.