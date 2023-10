Comparar fideicomisos de Sedena con los del Poder Judicial es “un argumento muy ramplón”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es un argumento muy ramplón” comparar la creación de fideicomisos para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la eliminación de los del Poder Judicial porque los del Ejército es para obras y no para privilegios, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Eso es completamente distinto, o sea, lo del fideicomiso del Tren Maya (….) es para la construcción de la obra, es una obra pública, acá estamos hablando de privilegios, lo otro es obra en beneficio del pueblo”, insistió.

Ante el señalamiento de que son varios los fideicomisos que tienen las Fuerzas Armadas, el mandatario federal aseguró:

“Sí, sí, sí. El instrumento no es el problema, o sea, no es el medio, es el objetivo. ¡Cómo va a ser lo mismo que se apruebe en la Ley de Ingresos un recurso que se aplique mediante un fideicomiso para construir una obra, que un fideicomiso para mantener sueldos elevadísimos y privilegios para la alta burocracia!”.

-¿Para las obras no alcanza con el presupuesto para el próximo año, se tendría que hacer el fideicomiso?, se le preguntó:

-No, sí alcanza el presupuesto y también se necesita el fideicomiso, y no hay ningún problema, es para obras. O sea, no se puede, ese es un argumento muy ramplón, con todo respeto, del conservadurismo, de la prensa vendida o alquilada.

Añadió que se entiende que sean legisladores panistas quienes hagan esa comparación. “¿Quiénes defienden a los ministros, a los magistrados? Pues los panistas, la derecha, el conservadurismo”.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, modificaciones a la Ley Federal de Derechos, donde se incluye la creación de un fideicomiso en el que se depositará lo cobrado por concepto de Derecho de No Residente, y se destine en la operación del Tren Maya.

Esta aprobación se da en el marco de una reforma en la que se extinguen fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que suman 15 mil millones de pesos, los cuales, de acuerdo con un comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fechado el 18 de octubre, se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos por las y los trabajadores.