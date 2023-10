El INE no tiene facultad para imponer medidas cautelares: Claudia Sheinbaum

JIUTEPEC, Mor. (apro).- La coordinadora nacional de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no es juez ni legislador para imponerle medidas cautelares y sin embargo, ya lo hizo, por eso el evento masivo de este medio día se llevó a cabo en un “lugar cerrado”, aunque este fuera un campo de futbol.

El evento se desarrollaría originalmente en el zócalo plaza central de este municipio, bastión de Rabindranath Salazar Solorio, uno de los aspirantes a la gubernatura, pero ayer por la noche lo trasladaron al campo de futbol El Kínder. “Porque este es un lugar cerrado, tiene una puerta de entrada y otra de salida, ¿no?”, dijo con sorna respecto a las medidas que le impuso el INE.

“Dicen ellos: las medidas cautelares vienen de la justicia. El juez es el que emite medidas cautelares, que yo sepa el INE no es juez, no es legislador, pero emitió medidas cautelares y nos dice que los eventos a los que asistamos, el presidente de Morena, tienen que ser en lugares cerrados”, afirmó.

Luego dijo que le han ido reduciendo su margen para hablar. Enseguida se burló de los demás partidos. “El argumento es porque hay mucha gente en los eventos de Claudia, ese es el argumento, y nosotros decimos, es que Morena es un partido de millones y millones y millones de mexicanos y mexicanas. Nosotros en verdad no somos responsables de que en eventos de otros partidos políticos están como 30, 40, 50 personas, aquí asisten muchos militantes de Morena, porque nuestro movimiento cada día está creciendo más”, señaló.

Pidió a la militancia de Morena que ponga la unidad por encima de todo, que se prepare para la organización y la movilización, así como para la suma de nuevos militantes, nuevos liderazgos y nuevas caras. Dijo que cada militante de Morena tiene que conformar un Comité para la Defensa de la 4T: “¿Saben en qué consiste el Comité? Al menos diez personas, cada uno de nosotros tiene que convencer al menos a diez personas y que el día que tengamos que ejercer nuestro derecho (a votar), que no voy a decir a qué porque si no, me va a sancionar triple el INE”.

Sheinbaum estuvo acompañada del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; además del delegado especial en funciones de dirigente estatal, Ulises Bravo Molina, medio hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien se llevó la peor rechifla de la tarde. Además, acudieron “representantes de la sociedad” a la firma del Acuerdo para la Transformación en Morelos. Sin embargo, el único conocido fue el cantante Jorge Muñiz, las demás personas no son conocidas en la entidad.

En privado, Sheinbaum se reunió con liderazgos y aspirantes a la gubernatura en un conocido club del municipio de Temixco. También surgió la versión de que se habría reunido con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, pero esto no fue confirmado oficialmente.