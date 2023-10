El Poder Judicial debe ser “generoso” y contribuir con sus fideicomisos: Sheinbaum

ZACATECAS, Zac. (apro).- La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, sostuvo que el Poder Judicial de la Federación tiene que ser “generoso” y contribuir con el recurso de sus fideicomisos para la disminución de la desigualdad y la pobreza en el país.

En su gira por el estado, donde sostuvo dos reuniones con militantes morenistas en el municipio de Jerez, Sheinbaum Pardo respaldó la decisión de los diputados federales de Morena de eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, lo que generó la protesta y un paro nacional de labores de sus trabajadores.

“Parece que el Poder Judicial no entiende que México ya cambió y que ellos tienen también que contribuir por el bien de todos, primero los pobres, porque eso es lo que quiere el pueblo”, dijo la morenista, al considerar que para contribuir a la prosperidad compartida “el Poder judicial tiene que ser generoso en esos términos y evitar estos grandes lujos que tiene los ministros”.

Sin embargo, la coordinadora nacional de la defensa de la cuarta transformación justificó la existencia de los fideicomisos que administra el Ejército Mexicano, al acotar que “los fideicomisos per se no son el problema, el asunto es para que funcionan”.

Y agregó: “Puede haber fideicomisos que ayuden, por ejemplo en el caso del Ejército para operación del Tren Maya y otros que habrá que revisarlos; pero cuando hay recurso ahí (en el fideicomiso) que es necesario para pasar la cuenta pública de cada año y es transparente, no tiene ningún problema”.

En un panel con reporteros locales, Claudia Sheinbaum dijo que los fideicomisos pueden funcionar como instrumento en algunos casos, siempre y cuando cumplan para el compromiso que tienen y sirvan para el interés de la nación, pero que “en el caso del Poder Judicial son para guardar dinero para los privilegios de unos cuantos”, que tienen sueldos de 300 mil pesos, aguinaldos de 500 mil pesos y camionetas blindadas a su servicio.

De casi 60 mil trabajadores del Poder Judicial, dijo, los privilegios financiados con los fideicomisos “solamente son para cerca de mil 200 personas que trabajan en la punta más alta”, mientras que algunos trabajadores que ganan 15 mil pesos mensuales.

La virtual candidata presidencial señaló que en el Poder Judicial justifican los altos sueldos, montos de retiro y lujos de los ministros y magistrados diciendo que son “una vacuna” contra la corrupción, “que si no ganaran tanto pudieran venderse, pero de todas maneras hay mucha corrupción y no se justifica de ninguna manera todos esos lujos que tienen”.

La justicia en el país, añadió, no sirve para los que menos tienen, ya que si no tienes para pagar un buen abogado no tienes acceso a la justicia, o al revés, “tienen accesos a una justicia, que no tiene nada de justicia, sino que es más bien a partir de la compra de jueces en determinado lugar para que se resuelvan problemas entonces no están bien esos fideicomisos”.

La morenista insistió que ya estamos en otro México y el pueblo ya no quiere regresar a la corrupción de antes, al privilegio del gobernante que se dedicaban a la frivolidad, y por eso “tiene que asumir los ministros de la Suprema Corte y del Poder Judicial que todos tenemos que contribuir a la disminución de desigualdad, a la disminución de la pobreza y no se disminuye la pobreza pagándole dos camionetas blindadas o pagando jardinería cuando no tiene jardines la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces por eso es muy importante se hayan quitado esos fideicomisos”.

Los recursos de esos fideicomisos, explicó, son para destinarlos a becas para niños y niñas, para hospitales, para atender las necesidades del pueblo, que es prioridad del actual gobierno. “Por eso hablamos que la cuarta transformación representa eso, un lema de nosotros que viene del juarismo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero tampoco puede haber Suprema Corte de Justicia de la Nación rica con pueblo pobre, eso no”.