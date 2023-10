Familiares culpan al Estado por asesinato de Bruno Plácido, estratega de autodefensas en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).-El asesinato de Bruno Plácido es un acto de cobarde del Estado y del crimen organizado, acusó Jesús Plácido Galindo, sobrino del estratega de las autodefensas en Guerrero y dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-Ez).

Informó que al líder ya lo estaban cazando y que por la mañana fue confundido con un biólogo que fue asesinado en una plaza comercial de Chilpancingo.

“Ya andaba con su enfermedad de diabetes, estaba perdiendo la vista, aprovecharon la oportunidad de verlo sólo para asesinarlo”, dijo.

Consultado por Proceso, Jesús Plácido, familiar del dirigente social asesinado la tarde del martes en Chilpancingo junto a su chofer, responsabilizó al Estado de su muerte.

“Aquí es responsable el Estado. Como organización vamos a mantener la resistencia contra el crimen organizado y vamos a seguir luchando porque no queda otro camino.

“Si nos callamos nos van a seguir asesinando, desapareciendo y el gobierno no hace nada por todo lo que sucede, no escucha y no ve nada”.

El dirigente del Cipog-Ez relató que Bruno Plácido contaba con medidas cautelares que habrían sido recomendadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que el gobierno estatal le brindó una camioneta blindada y acompañamiento de policías estatales.

Los beneficios se los habrían otorgado en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero que también brindó a la policía ciudadana de la Upoeg armas y uniformes..

El sistema de justicia y seguridad ciudadana de la UPOEG se creó en el 2013, en octubre del siguiente año Ángel Aguirre dejó el cargo por el asesinato de tres estudiantes y tres civiles, así como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala.

Jesús Plácido continuó en la entrevista:

“Cuando entra la nueva gobernadora en Guerrero (Evelyn Salgado Pineda en octubre de 2021), decomisan la camioneta blindada, le retiran los policías estatales y lo dejan sólo.

“Volvió a solicitar, pero le negaron las medidas”, aseguró.

De parte del crimen organizado, responsabilizó al grupo delictivo Los Ardillos que operan en los municipios de la región Centro y en Ayutla, donde la Upoeg tenía presencia.

Y al grupo criminal Los Rusos que operan desde Acapulco a Ometepec, en la Costa Chica.

“De hecho, ya lo andaban siguiendo para asesinarlo, ya había recibido amenazas del crimen organizado que opera en Ayutla que son Los Ardillos”.

“Fueron Los Ardillos y Los Rusos por el pleito por el territorio. Bruno, los denunció públicamente, dio datos y el gobierno nunca hizo nada”.

Recordó que el domingo 15, acudieron a San Marcos para acompañar la velación de Carlos Gonzales Olivares, otro fundador de la Upoeg, que fue asesinado en el zócalo de esa población de la Costa Chica.

Reveló además que el crimen (contra un químico de nombre Hugo Miguel, de 43 años) ocurrido tres horas antes en una plaza comercial de Chilpancingo fue una confusión.

“Tiene relación con lo que pasó porque se confundieron, pensaron que era Bruno Plácido por la misma vestimenta, en realidad se equivocaron, como no lo asesinaron volvieron a buscarlo.

“Le siguieron el paso hasta la Secretaria de Salud y ahí aprovecharon para asesinarlo”.

Dijo que la Fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos no les ha informado nada a pesar de que ya le entregaron datos e indicios.

“Le dispararon a su chofer primero y después a Bruno. Vamos a solicitar los videos de la cámara de vigilancia de la Secretaria de Salud”.

El dirigente de la Cipog-Ez en la zona rural de Chilapa, Jesús Placido, llamó al pueblo a organizarse y defenderse porque la inseguridad está fuerte en el estado y porque la Guardia Nacional y la policía estatal no garantizan nada.

El dirigente alertó que los asesinatos de luchadores sociales, defensores de derechos humanos y de la tierra van a continuar porque es una política del Estado en Guerrero y el país.

“El presidente de México debe responder qué está pasando en el país, por qué razón nos están asesinando y desapareciendo, no solo en Guerrero, en Guanajuato, Chiapas, Querétaro, Oaxaca y Michoacán.

Allá mataron Hipólito Mora y las cosas siguen igual, el gobierno no está haciendo nada, nos están matando por su silencio”, expresó.

El cuerpo de Bruno Plácido fue trasladado de una funeraria de Chilpancingo a la comunidad de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica, donde es velado y acompañado por familiares, vecinos e integrantes de la Upoeg.